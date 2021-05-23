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Происшествия23 мая 2021 11:00

Не поделили дорогу: Мигрант-таксист зарезал водителя во время дорожного конфликта в Петербурге

Во время ссоры уроженец Таджикистана вонзил оппоненту нож в сердце
Роман ЛЯЛИНРоман ЛЯЛИН
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Мигрант убил водителя Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Мигрант убил водителя Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

В Санкт-Петербурге задержали 24-летнего таксиста, который во время дорожной ссоры вонзил в другого водителя нож. Ссора между автомобилистами произошла на перекрестке Дальневосточного проспекта и улицы Крыленко. Водители не поделили дорогу, вышли из авто и начали перепалку. В итоге ехавший за рулем такси мигрант из Таджикистана решил, что лучший аргумент - это нож.

- Водитель, управлявший такси «Фольксваген Поло», нанес удар ножом в область груди своему 26-летнему водителю «Киа Сид», - рассказывают в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. - Пострадавший был госпитализирован в тяжелом состоянии, однако позднее скончался.

Мигрант ударил в сердце ножом Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Удар ножом пришелся водителю в сердце. Уже с места происшествия его госпитализировали в состоянии клинической смерти. Врачи делали все возможное. Но спасти шофера не удалось.

Самого мигранта уже задержали сотрудники полиции. Следователи возбудили на него уголовное дело по статье "Убийство". За смерть водителя ему грозит до 15 лет колонии.

Отметим, что ранее на этого таксиста в России уже возбуждали уголовное дело за "Разбой". Преступление он совершил в 2020 году. Однако дело было прекращено из-за примирения сторон.

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