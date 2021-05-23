«Она показала современное русское бытие»: Стас Пьеха высказался о выступлении Манижи на «Евровидении»

Манижа заняла 9-ое место Фото: Максим ЛИ/Первый канал

Певица Манижа заняла 9 место на "Евровидении", исполнив свою песню «Russian Woman». Ее поездка в Роттердам вызвала в России много споров и дискуссий. Часть страны сомневалась в выборе артистки для выступления, другая - часть поддерживала певицу. Среди них оказался и певец Стас Пьеха, который в разговоре с "КП-Петербург" высоко оценил шоу, которое создала Манижа.

- Мне изначально, когда был отбор, и было три группы от России, Манижа показалась интереснее, - пояснил "КП-Петербург" Стас Пьеха. - Ее песня более живая, необычная. Она отличается от того, что было предложено от России. Здесь была событийность. Я не могу сказать, что это гениально. Но мне эта песня казалась для «Евровидения» актуальной и прикольной, что-то в ней есть, какой-то «вайб» (вибрация). Сейчас же нет такого, что песня должна быть идеальной, смысловой, невероятно музыкальной. Мы не говорим о музыке с точки зрения большой музыки. И мне в принципе очень понравился ее номер. Как это было сделано в дополнение к песне. Энергия, которую она давала, мне это очень зашло.

Стас Пьеха высоко оценил выступление Манижи Фото: Борис КУДРЯВОВ

Стас Пьеха отметил, что Манижа выделялась среди тех певцов, кто выступал на "Евровидении" от России ранее.

- Из России такого еще никто не сделал. У нас никто не читал рэп на русском. Вообще то, что мы пели на русском, это круто, потому что у нас язык богаче того же английского, - поделился своим мнением певец. - Мне понравилась эта идея, показать такую грань нашего русского сегодняшнего бытия. Оно разное, абсолютно разное. Россия ведь одна из самых многонациональных стран. Это необычная песня, на которой останавливается взгляд, которая запоминается. Манижа все задачи, поставленные перед ней, выполнила.

К слову, бабушка Стаса Эдита Пьеха, как стало известно "КП-Петербург", не смотрела "Евровидение" и не следила за творчеством Манижи.

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