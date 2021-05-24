Петербург принимает финал российского этапа соревнований EUROBOT на площадке СПбГУПТД. Фото: пресс-служба СПбГУПТД.

В субботу, 22 мая, в стенах Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна при поддержке Фонда Президентских грантов и ПАО Сбербанк стартовал Финал российского этапа международных молодежных робототехнических соревнований EUROBOT.

250 молодых разработчиков в составе 50 сильнейших команд России собрались в главном здании СПбГУПТД на Большой Морской улице для того, чтобы представить автономного робота, который самостоятельно найдет решение сложной задачи по манипуляции физическими объектами в условиях ограниченного времени и противоборства с роботами, разработанными другими командами. Участники возраста от 18 до 30 лет разрабатывают полностью автономных мобильных роботов, а юниоры, возраст которых от 7 до 18 лет, создают дистанционно управляемых роботов.

Международные молодежные робототехнические соревнования EUROBOT – это открытый чемпионат мобильных роботов, созданных молодёжными командами со всего мира. Соревнования были организованны в 1998 году как кубок молодежных робототехнических команд Франции, в настоящее время приобрели международный статус. В чемпионате принимают участие более 450 команд из 30 стран мира, а команды-победители могут по праву считаться лучшими инженерными командами Европы. Россия участвует в международных соревнованиях с 2006 года. За это время более 20000 молодых разработчиков робототехнических систем приняли участие в мероприятиях движения EUROBOT в России.

Фото: пресс-служба СПбГУПТД.

Участников соревнования на церемонии открытия поприветствовал Председатель Совета ректоров вузов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, ректор СПбГУПТД Алексей Демидов:

- Движение EUROBOT зарекомендовало себя как эффективная инновационная образовательная площадка по поиску, подготовке и поддержке новых высококвалифицированных кадров с практическим опытом командной работы на стыке перспективных областей знаний. Уверен, что итогами конкурса станет появление высококвалифицированных специалистов для высокотехнологичных отраслей, и это поспособствует процессу модернизации России, созданию в стране современной инновационной экономики.

С приветственным словом к командам и партнёрам конкурса обратились Председатель Национального Организационного комитета Евробот Россия Мария Салмина и Председатель Попечительского совета Евробот Россия Андрей Бахметьев. Мария Алексеевна высказала благодарность ректору Университета промышленных технологий и дизайна Алексею Демидову за высокий уровень организации события, Фонду Президентских грантов за оказанную поддержку, а также генерального партнёра конкурса ПАО Сбербанк, она отметила вклад руководителя лаборатории робототехники Сбербанка Альберта Ефимова, благодаря которому продвинулось движение Евробот в России, а также поблагодарила региональные подразделения соревнования.

Андрей Бахметьев начал своё выступление с того, что во все мире сейчас наблюдалось падение:

- Падение по промышленным областям достигало 30-40 процентов. Сейчас я услышал, что Евробот ни то, что не потерял ни одного процента участников, а даже их приобрёл. Помимо технологических профессиональных аспектов я бы хотел особое внимание обратить на то, что поразило в 2006 году, когда я первый раз был на соревновании Евробот, - это дружба, которая зарождается на соревновании. Те связи, которые зарождаются на Евроботе, затем помогают и в жизни, после того, как студенты выходят за пределы института.

Фото: пресс-служба СПбГУПТД.

Темой соревнования в 2021 году определена организаторами как «Открытое море. Плыть по миру», что делает символичным факт проведения Финала российского этапа в морской столице России – Санкт-Петербурге. Не случайно и то, что партнером конкурса выступил Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, выбранный в 2021 году площадкой проведения состязания. Петербургский вуз имеет внушительный опыт проведения мероприятий для талантливой молодежи, в том числе для преуспевших роботехников: на протяжении семи лет СПбГУПТД принимал в своих стенах, соревнующихся в рамках Всероссийской олимпиады школьников по технологии, где юные разработчики со всей страны представляли на суд жюри авторские технологичные разработки: модели роботизированной кисти руки, роботов-футболистов, -шашистов, роботизированные комплексы для доставки медикаментов и многое другое. С прошлого года СПбГУПТД стал сотрудничать с Региональным центром выявления и поддержке одаренных детей «Академия талантов» и совместно организовывать и продвигать интеллектуальные и творческие конкурсы, направленные на популяризацию научных знаний, творческих достижений для выявления и оказания поддержки талантливым детям.

В вузе отмечают, что для грамотного выстраивания траектории развития талантливых детей в России особенно ценно привлечение отечественных инновационных предприятий и лабораторий к спонсированию школьных и студенческих команд соревнования EUROBOT, ведь это позволяет создавать систему «социальных лифтов»: школьник – студент вуза – инженер высокотехнологической компании.