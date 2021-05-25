Здесь умеют жить и рассказывать интересные истории

Писатель Александр Лапин - о том, что связывает его с Санкт-Петербургом. Фото из личного архива.

Александр Лапин хорошо известен читателям своей шеститомной эпопеей «Русский крест», романами «Святые грешники» и «Крымский мост». А недавно он завершил трилогию «Книга живых», презентацию которой намерен провести в Северной столице.

- Александр Алексеевич, почему именно здесь?

- Санкт-Петербург я люблю. С ним связана и моя личная жизнь, и жизнь моих героев. Первый раз попал сюда в начале девяностых. Тогда у меня завязался роман с одной из ваших землячек. И, ведомый разными чувствами, еще молодой журналист, но уже успешный предприниматель, я поехал в знаменитый город. Как ни странно, давно хотел это сделать, но как-то не было повода. А тут потянуло.

ЛЮБВИ С ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ

- Наверное, столь романтический настрой повлиял и на восприятие города на Неве?

- Петербург меня, конечно, потряс. Но в плохом смысле. Сразу бросились в глаза бедность и неухоженность. Вспомнилось яркое поэтическое определение: «Великий город с областной судьбой». Тот самый город, который аккумулировал нашу историю, культуру, но в силу обстоятельств оказался на грани выживания. Я увидел знаменитые петербургские дворы, какие-то неприкаянные и обшарпанные. Коммунальные квартиры, в которых люди ютились, как тараканы. Сами жители порой напоминали героев Достоевского. Такие сюрреалистические типажи в глубинке не встретишь, Федор Михалыч мог найти их только здесь. И все это под низким неприветливым небом. В общем, Санкт-Петербург мне тогда не понравился. Предстал серым, грязным, запущенным.

- Но затем ваше отношение изменилось. Что этому способствовало?

- Вновь оказался здесь через несколько лет и сразу заметил подвижки. Стало видно, что этот прекрасный город строился для комфортного проживания. С умом. Но советская власть не давала ему дышать полной грудью. А как только изменился строй, подняли голову предприниматели - жизнь вернулась. Сегодня первые этажи заняты ресторанами, кафе, магазинами… Те самые дворы уже более приветливы, и понимаешь, что их задача - заботливо закрывать своих обитателей от ветра: погода здесь по-прежнему не очень. Про архитектурные красоты даже не говорю.

Однако лишь ярким фасадом привлекательность Санкт-Петербурга не ограничивается. Он способен открываться перед тобой бесконечно. Как огромный мир, где человек найдет все что пожелает.

Город понравился и моей семье. Теперь часто приезжаем с женой и дочерью, потому что сюда собираешься как на праздник. Здесь умеют жить, любить и рассказывать интересные истории.

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«МЕСТО, ГДЕ СХОДЯТСЯ ВСЕ ПУТИ»

- К слову, об историях. Помогают ли такие поездки вашему творчеству?

- Для меня, как писателя, это просто неисчерпаемый кладезь. В поисках информации целенаправленно посещаю музеи, дворцы, религиозные объекты. Когда понадобилось правдиво описать обстановку внутри буддийского храма, нашел здесь даже дацан: не пришлось снова отправляться в Бурятию, чтобы освежить впечатления.

По литературной линии завязались и новые контакты. При работе над философским романом «Святые грешники» много общался и консультировался с сотрудниками Музея истории религии. А собирая материал для «Книги живых», не раз бывал в Государственном музее политической истории России. Он же помогает мне сейчас при написании нового произведения «Секс и бомба Лаврентия Берии».

- Некоторые персонажи ваших книг тоже связаны с Санкт-Петербургом. Главный герой романа «Крымский мост» и вовсе здесь родился…

- Да, их истории порой тоже начинаются и заканчиваются именно в Петербурге, как это произошло, например, с отцом Анатолием из повести «Роман и Дарья». После службы в спецназе он постригся в монахи, однако в итоге приехал в Северную столицу по тому же поводу, что и я когда-то, - вслед за своей любовью. В его случае - запретной. И там получается отдельная большая история.

А вообще для меня это место, где сходятся все пути. Поэтому сейчас, работая над романом о Берии и периоде 40-50-х годов, уже подумываю написать продолжение «Крымского моста». Вернуться вместе со своим героем Олегом Мировым в Санкт-Петербург и показать, как он решает новые вопросы, которые ставит перед нами жизнь. Этот город дает повод задуматься о самом главном. И в то же время помогает найти нужные ответы.

СПРАВКА «КП»

Александр Лапин - российский писатель, публицист, издатель, общественный деятель. Лауреат премии Правительства РФ в области СМИ, Большой литературной премии России, национальной премии «Лучшие книги и издательства».