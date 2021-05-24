«Не зря школу прогуливал»: Петербургский школьник победил на Азиатской олимпиаде по физике

Петербуржец Амир Ахундзянов стал победителем Азиатской олимпиады по физике. Фото: Предоставлено "КП"

Еще один повод гордиться юным поколением – победа российских школьников на Азиатской олимпиаде по физике. Наша команда из восьми ребят поставила абсолютный рекорд в этом соревновании. Они взяли все восемь золотых медалей, и это максимальный результат из возможного. В числе победителей есть и петербуржец – одиннадцатиклассник Амир Ахундзянов. «КП» в Петербурге» пообщалась с выпускником Академического лицея «Физико-техническая школа» имени Алферова и узнала, как он достиг таких результатов и что планирует делать будущем.

В этом году из-за пандемии Азиатская олимпиада проходила в Тайване в дистанционном режиме. Наша команда выходила на связь из Московского Физико-технического Института (МФТИ). Всего свои знания показывали почти 200 школьников из 23 стран. Соревнования включали в себя два тура, так что Амиру даже пришлось пропустить свой Последний звонок 22 мая. Праздник он увидел лишь по онлайн-трансляции. Но, кажется, такой высокий результат стоил и таких «жертв».

– Узнав результаты олимпиады, мы все были безмерно рады! Россия стабильно показывает отличные результаты на олимпиадах школьников международного уровня, но такого успеха никто не ожидал, – говорит Амир Ахундзянов.

Команда России установила абсолютный рекорд Азиатской олимпиады по физике. Фото: Пресс-служба Минпросвещения России

И хотя впереди у выпускника горячая пора ЕГЭ, о результатах ему уже переживать не придется – олимпиада дает возможность поступить в любой вуз. Конечно, связать образование Амир планирует с непростой наукой. Хотя, как признается, еще несколько лет назад физикой вообще не увлекался.

– В Физико-техническую школу я пришел в 8 классе без малейшего интереса к этому предмету. Однако мой чудесный школьный преподаватель Никита Богословский дал мне возможность полюбить физику. Так что теперь я хочу связать свою жизнь с научной деятельностью. И лучшим местом для этого я считаю МФТИ в Долгопрудном, – добавляет петербуржец.

Подготовка к олимпиаде заняла весь учебный год – мероприятия и сборы проходили в Москве и в центре «Сириус» в Сочи, где школьники проходили этапы отбора. Конечно, приходилось пропускать учебу и много заниматься самоподготовкой. Но в школе юному физику пошли навстречу. Благодаря этому Амир в этом году взял высшие награды в финале Всероссийской олимпиады по физике, а также на Международной олимпиаде по экспериментальной физике (IEPHO). Ну а итогом стала Азиатская.

– Не зря я прогуливал школу, – шутит петербуржец.

КСТАТИ

На Азиатской олимпиаде физики соревновались в индивидуальном зачете – в теоретическом и экспериментальном турах. По итогам суммировались все баллы команд за два тура и выстраивался рейтинг разных стран.