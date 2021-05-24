«Вы спятили?»: Владислав Радимов опроверг слухи о драке на Московском вокзале в Петербурге

Легенда "Зенита" Владислав Радимов опроверг участие в драке в Петербурге. Фото: ФК "Зенит"

Вечером 24 мая Telegram-каналы со ссылкой на анонимных очевидцев сообщили, что легенда «Зенита» Владислав Радимов якобы устроил драку на Московском вокзале в Санкт-Петербурге. Мол, именитый спортсмен повздорил с кем-то при выходе из скоростного поезда «Сапсан». «Комсомольская правда-Петербург» тут же дозвонилась до главного тренера «Зенита-2». По словам Радимова, ничего не было – просто кто-то просто хочет стать популярным на выдуманной скандальной истории.

- Вы спятили? – резко высказался в разговоре с «КП-Петербург» Владислав. – Посмотрите камеры на вокзале. Просто люди хотят хайпануть. Помните, как на Кокорине и Мамаеве? Не надо писать того, что не было. Да, человек выходил какой-то (из поезда – Прим.ред.). Пытался приставать и так далее. Но это неправильно. Не было ни драки, ничего. Если человек хочет просто хайпануть на чьем-то имени, то мне этого не надо.

К слову, в турнирной таблице ПФЛ команда Радимова сейчас идет на пятом месте, но имеет все шансы закончить сезон минимум с «серебром». В начале мая Владислава оштрафовали на 50 тысяч рублей и дисквалифицировали на 5 матчей за то, что он оскорбил судей и инспектора во время игры с «Тверью».

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