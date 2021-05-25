В Северной столице ко Дню города откроется уникальная выставка «Один день из жизни России».

МТС совместно с культурным проектом «РУСС ПРЕСС ФОТО»26 мая при поддержке исторического парка «Россия – моя история» запускают фотопроект «Один день из жизни России». В рамках него откроется одноименная фотовыставка и пройдут образовательная программа по фотожурналистике от известных фотографов и фотокросс «Один день из жизни Петербурга».

Фотовыставка состоит из нескольких сотен снимков, сделанных в один и тот же день в разных уголках нашей страны. 340 профессиональных фотографов со всей страны -от Курил до Калининграда и от Мурманска до Краснодара - запечатлели жизнь России во всем ее многообразии – географическом, национальном и природном. Собранные воедино снимки астраханских рыбаков, полярных пограничников, московских театралов, студентов и предпринимателей, солдат и пенсионеров, пейзажи бескрайней страны дают образ современной России. Среди кадров, вошедших во всероссийскую выставку, также есть работы 35 петербургских фотографов.

- Мы впервые запускаем такой масштабный творческо-образовательный проект по фотожурналистике в Петербурге. Я уверен, что в нашем городе живет огромное число талантливых детей. И посещение фотовыставки и лекций от мастеров «РУСС ПРЕСС ФОТО» может стать толчком для дальнейшего развития способностей. А мы поможем юным одаренным петербуржцам заявить о себе и своем таланте на всю страну, - отмечает директор МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Павел Коротин.

Творческим куратором выставки выступил Василий Прудников – российский фотограф, фотожурналист, издатель, куратор фотовыставок, автор и руководитель культурного проекта «РУСС ПРЕСС ФОТО», член Союза Журналистов РФ и мастер проекта МТС «Поколение М».

- Ключевая идея фотовыставки – сделать срез жизни людей по всей стране за один день в формате фоторепортажа — родилась в 80-х годах прошлого века. Съёмки проекта «День из жизни Советского Союза» зарубежными и советскими фотографами прошли 15 мая 1987 года. Через тридцать лет мы решили повторить этот творческий эксперимент и запечатлеть уже современную Россию. И вместе с МТС мы покажем петербуржцам результаты нашей задумки, - делится Василий Прудников.

Выставку «Один день из жизни России» можно увидеть в Санкт-Петербурге с 26 мая по 13 июня 2021 года в атриуме исторического парка «Россия – моя история».

В день открытия выставки Василий Прудников проведет творческую встречу и мастер-класс по репортажной фотосъемке на примере фотопроекта «Один день из жизни России». По итогам мастер-класса участникам будет предложено творческое задание — создать портрет современного Санкт-Петербурга. 27 мая, в День города, с 00:00 до 23:59, юные фотографы выйдут на фотокросс, чтобы запечатлеть жизнь родного города во всех красках. Места съемок будут предложены Василием Прудниковым. Лучшие работы составят выставку «Один день из жизни Петербурга», которая откроется в этом году.

Открытие фотовыставки 26 мая 2021 года

18:30-20:00 - творческая встреча с Василием Прудниковым, лекция о репортажной фотосъемке на примере фотопроекта «Один день из жизни России».

Место проведения: Исторический парк «Россия – моя история», атриум.

Участие бесплатное, но нужна регистрация по ссылке. Часы работы 10:00 — 20:00.