Что известно о продаже алкоголя на празднике "Алые паруса" 2021 в Санкт-Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Через месяц в Санкт-Петербурге состоится самый грандиозный праздник выпускников школ - "Алые паруса". Одно из ярчайших и масштабных событий города в этом году состоится в ночь с 25 на 26 июня 2021 года. Концерт, салют и другие мероприятия посетят не только петербургские выпускники, но и бывшие одиннадцатиклассники с разных уголков страны. Но чтобы праздник не вышел из-под контроля и оставался в рамках приличия, как правило, в городе запрещено продавать спиртное. "Комсомольская правда" узнала, что известно о продаже алкоголя на празднике "Алые паруса" 2021 в Санкт-Петербурге.

- В Санкт-Петербурге установлен запрет розничной продажи алкогольной продукции на территории Санкт-Петербурга в день проведения праздника выпускников петербургских школ "Алые паруса", - напомнили в комитете по промышленной политике, инновациям и торговле Северной столицы.

Причем, запрет на продажу в магазинах спиртного будет действовать с 22:00 24 июня до 11 часов 26 июня. То есть, весь день в "Алые паруса" купить алкоголь будет нельзя. Продавцам-нарушителям грозит наказание, поэтому владельцам магазинов рекомендуется на это время просто закрыть продукцию.

Важно, что запрет не распространяется на кафе, бары и рестораны.