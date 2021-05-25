«После задержания она написала маме только одно слово»: Отец девушки основателя Nexta Романа Протасевича рассказал, как Минск объяснил арест их дочери

София - гражданка России Фото: СОЦСЕТИ

23 мая в Минске был посажен Boeing 737-800 авиакомпании Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс. По официальной версии властей Беларуси, причиной принудительной посадки стало сообщение о минировании. Тем не менее, на этом самолете летел бывший главный редактор рупора белорусской оппозиции - Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. После приземления Роман был задержан, так как до этого был объявлен в розыск в республике по нескольким уголовным делам, касающихся протестов. Так вышло, что вместе с ним на борту находилась его девушка – гражданка России София Сапега, родившаяся во Владивостоке. Ее тоже задержали, правда, пока власти Беларуси официально не объявили, из-за чего. «Комсомолка» связалась с отчимом девушки Сергеем Дудичем, который воспитывал ее с 6 лет. Он и мама Софии сейчас пытаются выяснить, в чем обвиняют их дочь.

- София задержана в Минске и сейчас находится в ИВС Окрестино, - рассказал «КП-Петербург» отчим Софии Сергей Дудич. - К ней пока не допускают ни нас, ни адвоката. Я говорил с консулом России в Беларуси, он обещал прорваться к ней, попасть туда. Консульство уже направило ноту в белорусские правоохранительные органы о ее задержании. Пока причину задержания нам не объяснили, обвиняют ли ее в чем-то - тоже неизвестно. Адвокату нашему также ничего не объясняют.

Роман Протасевич - экс-главный редактор Нехты Фото: REUTERS

- Вы сами были в «Окрестино»?

- Да. Мы живем в городе Лида в Беларуси, мы ездили в «Окрестино» с мамой Софии. Нам только подтвердили, что она у них. Встретиться с ней не дали. В изоляторе сказали, что у нее все хорошо, она кушает и спит. Там нам причину задержания также не назвали. Мы так понимаем, что все происходящее связано с тем, что она состояла в связи с Протасевичем. Пока только это.

- Как оцениваете ее задержание?

- Пока никак. Абсолютно никак. Мы надеемся, что правоохранительные органы Беларуси разберутся. Надеемся, что София была просто не в том месте и не в то время. Это досадная ошибка. Мы надеемся на помощь посольства России и МИД России. Надеемся, через консула или адвоката мы что-то узнаем о происходящем.

София родилась во Владивостоке Фото: СОЦСЕТИ

- Расскажите о Софии, она аполитична?

- София гражданка России, имеет вид на жительство в Беларуси и в Литве. После 6 лет она переехала из Владивостока в Беларусь, в город Лида. Здесь окончила школу, а в 16 лет поступила в Европейский гуманитарный университет в Вильнюсе. Вильнюс находится в 100 километрах от нас, ближе Минска. Этим, в том числе, был обоснован выбор университета. Сама София – обычная, порядочная, скромная девочка, которая увлекается рисованием, модой. До определенного момента она вообще не представляла, что такое политика - кто правит, где правит. Ей это было неинтересно.

- До какого момента?

- Здесь под выборы мы не подводим. Она была абсолютно равнодушна к политике. До встречи с Романом, может. Но я не скажу, что он имел влияние на нее. Она влиянию не поддавалась. У нее на все своя точка зрения. Мы не представляем, что она могла быть замечена в политических событиях. На выборах она не голосует, она гражданка России. И вообще она была в Вильнюсе все это время.

София училась в Беларуси Фото: СОЦСЕТИ

- То есть, она не имеет каких-то взглядов на те события, которые происходили в Беларуси?

- Насколько мы знаем, она абсолютно аполитична. Ни о каких своих взглядах она не говорила. Мы надеемся, что власти Беларуси во всем этом разберутся. И никаких обвинений, кроме отношений с Протасевичем, не будет.

- Как она познакомилась с Протасевичем?

- С Протасевичем она познакомилась в Новый год, они знакомы полгода. Вместе отдыхали в Греции.

София, по словам отчима, аполитична Фото: СОЦСЕТИ

- Вы знали об их отношениях?

- Не будем скрывать, что мы знали, что она с ним встречается. Их знакомство не имело политической подоплеки. Она просто сказала нам после Нового года: «У меня появился молодой человек, мы с ним дружим». Мы понимали, кто это такой. В Беларуси многие знают, кто такой Протасевич. Но дети уже взрослые, вырастают и у них свое мнение - с кем дружить и с кем встречаться. Поэтому тут сложно судить…

- То есть, вы были ни за, ни против ее отношений?

- Я еще раз повторяю: они взрослые! Наши рекомендации остаются просто рекомендациями. Конечно, мы не то что не одобряли, но предупреждали, что это хорошим не закончится. По крайней мере в Беларуси. Роман был объявлен в розыск и причислен к террористам. На территории Евросоюза им ничего не грозило. Но мы имеем то, что имеем. Она оказалась не в том месте и не в то время.

София познакомилась с Протасевичем в Новый год Фото: СОЦСЕТИ

- София не имела никакого отношения ни к Nexte, ни к другим телеграмм-каналам?

- Ни к Нехте, ни к другим каналам она отношения не имеет. Она студентка 5 курса. В июне у нее будет защита диплома.

- Вы когда в последний раз общались с дочкой?

- Мы знали, что они полетели вместе на отдых в Грецию две недели назад и возвращались уже обратно. Когда их самолет приземлился, она написала своей маме сообщение: «Мама». Просто слово «мама». Одно слово и больше ничего. Мы уже сами в соцсетях отследили, что их самолет посажен. Когда самолет приземлился потом в Вильнюсе, нам сказали что Софии среди пассажиров нет. Стало понятно, что она где-то в Минске задержана. А до этого мы с ней общались перед ее вылетом за день. Она говорила: «Мы завтра вылетаем и позвоним, когда приедем». Еще раз скажу, мы надеемся на помощь российских дипломатов. Она гражданка России.

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