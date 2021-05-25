В Госпитале для ветеранов войн опровергли информацию о том, что в «Ленэкспо» закончились койки

Максимальная загрузка госпиталя в «Ленэкспо» - почти 2 500 пациентов. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

«Во временном госпитале в «Ленэкспо» закончились койки» - такие сообщения появились днем во вторник, 25 мая, в некоторых Telegram-каналах и социальных сетях. «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» разобралась в ситуации и выяснила – поводов для паники нет, а существующую проблему авторы тревожных постов основательно раздули.

Как пояснили «Комсомолке» в пресс-службе Госпиталя для ветеранов войн, который курирует госпиталь в «Ленэкспо», койки действительно закончились – но только в одном отделении одного павильона.

- К 18 мая в павильоне № 5 было развернуто 295 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией, - уточнили в госпитале. – Из них 90 – в первом отделении. И именно это отделение на данный момент оказалось полностью заполнено. То есть, ничего страшного не случилось – в нашем распоряжении по-прежнему остаются большие резервные мощности, которые мы можем задействовать в любой момент, если того потребует ситуация.

Пока что ситуация не требует: «Ленэкспо» - не единственный стационар в Санкт-Петербурге, где принимают инфекционных больных. Тех, кому не хватило места в первом отделении, везут, в частности, в сам Госпиталь для ветеранов войн на Народной улице.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, что в Смольном подготовили план перепрофилирования городских больниц на случай обострения ситуации с коронавирусом. Пока что основные стационары власти трогать не планируют, основной упор – как раз-таки на госпиталь «Ленэкспо», рассчитанный на максимальную загрузку почти в 2 500 пациентов.

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