Испытываем очередные рекорды природы: Главный синоптик дал прогноз погоды в Санкт-Петербурге на конец мая 2021 года

Главный синоптик Петербурга рассказал о погоде на конец мая Фото: Олег ЗОЛОТО

Май 2021 года в Санкт-Петербурге выдался очень необычным. На протяжении всего месяца погода в городе очень часто менялась, причем, из крайности в крайность. То дикий холод и снег, то жара и грозы с градом. Впереди осталось несколько дней, которые еще предстоит пережить жителям города. Так, главный синоптик Северной столицы Александр Колесов рассказал "Комсомолке", каким будет конец мая в Петербурге.

- Май этого года оказался очень сложным, не только в плане прогнозирования, но и самой наблюдавшейся погоды. От холода и снега в начале месяца, погода резко изменялась в сторону жары и перекрытия рекордов максимальной температуры, - отметил Колесов. - Приближающийся к Ленинградской области циклон завтра, 26 мая 2021 года, принесет очередные дожди, которые будут умеренными в большинстве районов.

А Санкт-Петербург установит новый рекорд. Текущий май станет самым дождливым в городе за всю историю наблюдений за погоду - более чем за 140 лет. Месячное количество осадков превысит показатель 2003 года, когда был установлен рекорд в 127,2 миллиметров дождей.

- В мае в нашем городе такое количество осадков очень редко, только в 1923 году было еще отмечено 115,4 миллиметров, - добавил синоптик.

Учитывая еще и кратковременные дожди, ожидающиеся 27 мая, общее количество осадков, выпавшее за месяц, скорее всего, превысит в Санкт-Петербурге 350 % от средних многолетних значений.

- Поэтому надо гордиться, что мы живем в такой исторический период и испытываем на себе очередные рекорды природы.