В погоне за антителами: Как москвичи и петербуржцы обманывают систему, чтобы получить дополнительную дозу вакцины от коронавируса

Москвичи и петербуржцы находят обходные пути, чтобы получить еще одну дозу вакцины от коронавируса. Фото: Олег ЗОЛОТО

В России появилось новое веяние – в погоне за антителами люди «ломают систему» и вместо одного курса вакцинации проходят сразу два: делают себе по три-четыре прививки. Не остался в стороне и Петербург. На какие ухищрения идет народ ради дополнительной «дозы», как с этим борются власти, и чем опасна дополнительная вакцинация – выясняла «Комсомольская правда».

ТРИ ПУТИ К ИММУНИТЕТУ

Для начала поясним: официального протокола для «ревакцинации» ни в Петербурге, ни в Москве, ни где-либо еще в России не существует. А вот запрос на эту самую ревакцинацию есть. Пусть и не особо большой – тот же «Спутник V», если верить результатам исследованиям, дает осечки крайне редко – но все же есть. И русские люди не были бы русскими, если бы не придумали, как обойти существующие ограничения себе на пользу.

Основная причина - недовольство уровнем антител в крови. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

- Сейчас существует три пути, как пройти курс вакцинации заново, - рассказал «Комсомолке» Александр. Он мейкер – то есть, сам при помощи 3D-принтера изготавливает элементы защитных костюмов для медиков и развозит их по больницам. Поэтому с темой коронавируса знаком давно и прочно. – Причем, насколько мне известно, они общие для Москвы и Петербурга. Первый путь – пройти один курс в городе, а для второго выехать в область. Поскольку системы мониторинга и учета в разных регионах и городах используются, судя по всему, разные, есть вероятность, что в области о том, что вам уже вкололи вакцину, никто знать не будет. Второй путь – прийти в прививочный пункт в торговом центре. И, наконец, третий, которым воспользовался я – обратиться в любую страховую компанию и попросить заменить вам медицинский полис. Тогда вам выдадут временный, с которым уже можно прийти в любую поликлинику и попросить сделать вам прививку.

Судя по всему, москвичи чаще выезжают для «ревакцинации» в область, а вот петербуржцы пытают счастья в торговых центрах. Работают эти схемы не везде и не всегда – по словам Александра, власти обеих столиц знают о прорехах в системах и сейчас активно работают над их устранением. Но желающие попробовать всегда находятся. Самый частый мотив – недовольство количеством антител в крови после первого курса вакцинации.

Москвичи чаще всего ездят за ревакцинацией в область, петербуржцы - пользуются услугами прививочных пунктов в торговых центрах. Фото: Олег ЗОЛОТО

- На 42 день после второй прививки у меня антитела были на уровне 12 единиц, - рассказывает Юлия, также прошедшая ревакцинкацию. – Это очень мало – особенно с учетом того, что сам Гинцбург (руководитель центра имени Гамалеи, где был разработан «Спутник V» - прим.ред.) говорит, что хороший показатель – от 80 и выше. Я подождала еще, на 90 день уровень антител вырос до 18. Поскольку у меня в семье есть человек, который умер от коронавируса, мне просто стало страшно. Поэтому я пошла на ревакцинацию – первый курс проходила в поликлинике, второй – в торговом центре.

ВАКЦИНАЦИЯ ПОД КОНТРОЛЕМ

В петербургском комитете по здравоохранению «Комсомолке» пояснили, что проблема «дополнительной ревакцинации» если и есть, то она умозрительна.

- Во-первых, вероятнее всего, мы имеем дело буквально с единичными случаями, - отметили в ведомстве. – Во-вторых, система контроля за оборотом вакцины выстроена так, что «списать» на одного человека больше двух доз препарата просто невозможно, поскольку идентификация пациента осуществляется даже не по медицинскому полису, а по номеру СНИЛС. Кроме того, медицинские организации регулярно отчитываются о вакцинации как на городском, так и на федеральном уровне, а данные, которые они предоставляют, анализирует Росздравнадзор. Но даже если кому-то и удается обойти правила, то в глобальном плане опасности от этого нет: в среднем по России есть определенный «недоход» примерно в 3 %, когда люди делают одну прививку и не приходят на вторую. Но тем не менее хотелось бы предостеречь: курс из двух прививок был определен не просто так. Пытаться усиливать эффект – значит, подвергать опасности свое собственное здоровье.

Медики предупреждают: самоуправоство в отношении собственного здоровья редко доводит до добра. Фото: Олег ЗОЛОТО

КОМПЕТЕНТНО

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- Любое самоуправство в вопросах здоровья может привести к очень неприятным последствиям. Существующие протоколы вакцинации составлялись не на пустом месте, и я не вижу причин их не придерживаться. К тому же надо понимать, что низкий уровень антител еще не означает отсутствие какой бы то ни было защиты. Ведь помимо гуморального иммунитета существует еще и клеточный – то есть, такой, при котором защитную функцию берут на себя не антитела, а именно клетки иммунной системы. И вполне может быть так, что антител мало или нет совсем, а вот клеточный иммунитет, напротив, развит очень хорошо. К тому же сама по себе иммунная система у всех разная – соответственно, нет и не может быть какого-то усредненного количества антител, необходимого для формирования иммунитета. Поэтому, повторюсь, я бы не советовал самостоятельно определять, хватило ли вам двух доз или нужно ввести еще – с таким подходом вместо надежной защиты от вируса можно получить проблемы со здоровьем.