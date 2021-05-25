В Петербурге может появиться небоскреб «Лахта Центр-2» высотой в 703 метра

"Газпром" представил архитектурную концепцию "старшего брат" небоскреба "Лахта Центра". Фото: "Газпром"

В Санкт-Петербурге может появиться еще один небоскреб «Газпрома» под названием «Лахта Центр-2» - «старший брат» уже существующей «Лахты». Создатели архитектурной концепции новой башни предполагают, что она поможет расширению общественного-делового комплекса, бурно развивающемуся сейчас в Приморском районе.

Башня будет одета с иголочки - в форме спирали. Фото: "Газпром"

- Небоскреб предложено возвести вокруг «Лахта Центра» на побережье Финского залива. Высота башни составит 703 метра, как дань уважения году основания Санкт-Петербурга. Небоскреб будет вторым по высоте в мире и абсолютным рекордсменом по высоте обзорной площадки (590 метров) и верхнего эксплуатируемого этажа, - передает пресс-служба «Газпрома».

Высота "Лахта Центр-2" является отсылкой на год основания Петербурга. Фото: "Газпром"

Судя по фотографиям, будущее здание является продолжением современного архитектурного ансамбля, заданного первой «Лахтой». По задумке авторов, спиральная башня символизирует связь с историей и традициями Северной столицы. Как вишенка на торте – элегантный шпиль. Естественно, здание будет максимально высокотехнологичным, красивой подсветкой все не ограничится.

- Символически эта башня дополнит башню «Лахта Центра» как еще один высочайший образец экоустойчивой высотной архитектуры с лучшими в своем классе энергосберегающими решениями и разнообразным функциональным назначением, – считает Тони Кеттл, архитектор проекта «Лахта Центр 2», ранее работавший и над внешним видом первой «Лахты».

И днем и ночью небоскреб обещает эффектно смотреться. Фото: "Газпром"

Обещают «плюшки» и для рядовых горожан – новые общественные пространства в районе, как для прогулок, так и для образования. Остается ждать решения Смольного, в том числе градостроительного комитета. К слову, высота первого «Лахта Центра» составляет 462 метра, башня является самым высоким зданием в Европе.

В ТЕМУ

«Газпром» продолжает улучшать газоснабжение и газификацию Петербурга, а также обеспечивать горожан теплоснабжением. Об этих мероприятиях глава правления компании Алексей Миллер и губернатор Александр Беглов говорили в Смольном. Стороны подписали план синхронизации по развитию рынка газомоторного топлива в Северной столице в период с 2021 по 2023 годы. Готовится договор о сотрудничестве Петербурга и «Газпрома» на новый трехлетний период.

Также компания намерена продолжать заниматься благоустройством Северной столицы. С 2007 года благодаря «Газпрому» в городе реконструировали больше 70 улиц, площадей, набережных и скверов, заменили тротуары, модернизировали систему городского освещения и художественную подсветку архитектуры.