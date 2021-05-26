Роспотребнадзор проверил все пляжи Петербурга на пригодность воды к купанию

Роспотребнадзор отчитался о проверке пляжей Санкт-Петербурга. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Роспотребнадзор проверил все пляжи Санкт-Петербурга и поспешил огорчить горожан – вся вода не пригодна для купания. Инспекторы исследовали качество акваторий в 24 точках. По данным на 26 мая, ни одна из 144 отобранных проб не соответствует химическим, микробиологическим и паразитологическим стандартам.

Итак, проверку не прошли следующие пляжи: 1-е Суздальское озеро (Верхнее) в Выборгском районе; 2-е Суздальское озеро (Среднее) в Выборгском районе; 3-е Суздальское озеро (Нижнее) в Выборгском районе; Ольгинский водоем в Выборгском районе; Колонистский пруд в Пушкине; озеро Разлив (пляжи: «Офицерский», «Белая гора», «Северный», «Зеленая Гора», «Новый»); Финский залив (пляжи: «Кронштадтский» Кронштадтский район; «Комаровский», «Ласковый», «Чудный», «Золотой», «Детский», «Дубковский», «Сестрорецкий», «Белые ночи»); «Дюны» в Курортном районе: «Морские Дубки» в Приморском районе; озеро Безымянное в Красносельском районе; река Ижора (пляжи «Взрослый», «Детский») в Колпинском районе.

- В связи с тем, что качество воды данных водных объектов не соответствует гигиеническим нормативам, управление Роспотребнадзора не рекомендует купаться в них, - сообщает пресс-служба ведомства.

В Роспотребнадзоре добавляют, что если вы случайно глотнете водички из перечисленных 24 пляжей, то можно подхватить острую кишечную инфекцию, вирусный гепатит А, энтеровирус и другие паразитарные болезни.