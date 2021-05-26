Родители арестованной девушки основателя NEXTA: «Мы пересмотрели ее видео-признание почти 100 раз. Это не наша София»

София Сапега арестована вслед за своим возлюбленным Романом Протасевичем. Фото: СОЦСЕТИ

Вот уже третий день в Белоруссии темой номер один остается история с посадкой самолета Boeing 737-800 авиакомпании Ryanair, следовавший рейсом Афины-Вильнюс. По официальной версии – борт экстренно приземлился в Минске из-за сообщения о заложенной бомбе, однако Запад в этом сильно засомневался. Как бы там ни было, именно в этом самолете летел оппозиционер, бывший главный редактор Telegram-канала Nexta (признан экстремистским в Белоруссии ) Роман Протасевич со своей девушкой – гражданкой России Софией Сапега, которая также была задержана, а затем арестована.

«Я СЛИВАЛА ДАННЫЕ СИЛОВИКОВ!»

«КП» ранее публиковала интервью с отцом Сапеги. Мужчина рассказал, что София всегда была аполитична, увлекалась модой и рисованием. А все, что происходит в верхах, по его мнению, его дочь интересовало мало. Родители до последнего верили, что единственное, в чем могут обвинить их дочь, - так это связь, пусть и романтическая, с разыскиваемым за организацию массовых протестов Протасевичем. На этой почве часть россиян встала на защиту Софии и даже призывала МИД РФ отреагировать на «незаконное удержание» нашей соотечественницы.

София и Роман возвращались из отпуска в Греции, когда их самолет посадили в Минске. Фото: СОЦСЕТИ

И только ближе к вечеру власти Белоруссии прервали молчание, достав свой козырь - видео-признание Софии:

«Я Сапега София Андреевна. Гражданка Российской Федерации. Проживаю в Вильнюсе. 23 мая летела на одном самолете с Романом Протасевичем. Также являюсь редактором телеграм-канала «Черная книга Беларуси», который публикует личную информацию о сотрудниках внутренних дел».

Шах и мат защитникам Софии. Спецслужбы взяли сразу двух идеологов белорусских протестов. Публикация личных данных силовиков – как черная метка. Это подрыв внутренней безопасности страны и угроза тем, кто защищает тех же протестующих от убийц, насильников и хулиганов. Серьезнее обвинение - разве что убийство или педофилия. После этих слов желание защищать россиянку у многих отпало. Но возник естественный вопрос – София говорит правду или зачитывает тот текст, который ей написали спецслужбы…

«ЭТО НЕ НАША СОФИЯ, ОНА СЕБЯ ОГОВОРИЛА!»

«Черная книга Беларуси» как бельмо на глазу у силовиков. Тем, кто туда попадает, автоматически под ударом. Это угроза не только им, но их семьям – детям и женам. Автор постов – анонимен. Тем не менее, София познакомилась с Романом Протасевичем, по словам родителей, в Новый год 2021. Сам же канал начал функционировать в августе 2020 года. Еще до их встречи. Он продолжает работать и после задержания влюбленной пары. Однако нельзя исключать и то, что россиянка лишь одна из редакторов канала. Чтобы расставить все точки над i, «КП» снова обратилась к матери и отчиму девушки за разъяснениями.

- Здесь сложно комментировать, - вздохнул отчим Сергей Дудич. - Просто сложно. Говорить, что она находится под давлением… тоже нельзя за нее говорить. Просто это все у нас пока не укладывается в голове. Вы знаете, шок и никаких комментариев просто. Это не наша София, это все не с нами. Мы не верим в то, что она говорит.

По словам родителей, Сапега никогда не интересовалась политикой. Она увлекалась модой и рисованием. Фото: СОЦСЕТИ

- Вы считаете, что она могла вести этот канал?

- Мы считаем, что она не могла вести этот канал. Вот ее мама со мной рядом, поговорите с ней.

Мать Софии Анна Дудич сильно взволнованна, но старается держаться.

- Я несколько раз смотрела это видео, - признается Анна. - Да не несколько. Много. Более 20, может быть около ста раз.

- Что вы видите на этом видео?

- Я вижу своего испуганного ребенка, несмотря на то, что он делает вид, что все искренне. Я не могу это комментировать, понимаете? Мне кажется это поспешно. Не знаю – давление, не давление. Я просто не понимаю, что на самом деле происходит. Это не Софья, это не «Черная книга». Наша дочь не может быть участницей, при этом редактором! Это исключено. Во всяком случае, это наша позиция.

- Как она к силовикам относится?

- Да вы знаете, собственно говоря, никак. У нас в семье политических тем вообще нет. Мы не хотим знать про эту политику ничего. От нас ничего не зависит. Мы вне политики. Мы не хотим ввязываться, вмешиваться в политические вопросы. Нам это не нужно. Мы живем обычной, спокойной жизнью. Мы обычная семья. Работающие граждане. Не тунеядцы. С мужем трудимся в жилищно-коммунальном хозяйстве. Обычные люди. Какая политика? О чем вы? И дочь никогда! Нет!

- Она могла быть под влиянием Протасевича?

- Нет, однозначно нет. Мы разговаривали на эту тему с ней. Она вне политики 100 процентов. Ее интересовали его личные качества. У них была просто взаимная любовь, любовь между девушкой и парнем. В их 23 года это нормально и допустимо. А кого уже любить можно или нельзя - это не нам судить. Даже не мне, матери, судить. Это ее выбор был, и я не могла вмешиваться в эти отношения. Что бы она ни сделала, с кем бы ни встречалась, я всегда ей доверяла.

Самолет посадили в Минске 23 мая. Фото: СОЦСЕТИ

Что же касается личности Софии, то если судить по ее социальным сетям, девушка действительно не особо интересуется политикой. Ее увлечения - мода и женские романтические картинки. В общем, любовь и все что вокруг нее крутиться. Однако по поводу того, может ли на нее влиять ее мужчина, соцсети о ней все же немного говорят. Среди прочего можно заметить одно интересное изречение: «Мужчина всегда прав. Если вам кажется, что мужчина не прав – это не ваш мужчина».

"НА САМООГОВОР НЕ ПОХОЖЕ"

«Комсомолка» попросила посмотреть 26-секундный ролик с признанием Софии экс-сотрудника Главного управления криминалистики Центрального аппарата СКР Артема Павлова. "Эксперт по лжи" попытался понять, где София говорит правду, а где врет.

- Движения глаз связаны с мыслительными процессами, - рассказал «КП» специалист, несколько раз просмотрев видео с Сапегой. - Направление взгляда поможет нам понять мысли девушки.

Павлов объяснил, как читать по глазам:

- Взгляд вверх и вправо: человек придумывает, конструирует фразу.

- Взгляд вверх и влево: человек вспоминает.

- Взгляд вниз и право: человек испытывает сильные эмоции.

- Взгляд вниз и влево: человек контролирует речь, чтобы не сболтнуть лишнего.

«Если бы София Сапега лгала, ее глаза бегали бы вверх-вправо и вниз-влево. Типичные признаки придумывания и контроля фраз», - резюмировал Артем Павлов.

Теперь разберем по секундам запись с задержанной девушкой.

00:00-00:10

Первые 10 секунд София Сапега называет свое имя, дату рождения, гражданство и место жительства.

- Девушка говорит и отбивает движением головы каждую фразу. Это значит, она заранее выучила, что надо произнести. Ее речь не свободна, София говорит по схеме. Руки зажаты между коленями — это признак стресса, - объяснил специалист.

Артем Павлов заметил, что задержанная «выглядит усталой».

- Голос Софии монотонный, эмоционально не окрашенный. Разве что, есть небольшое раздражение. Девушка говорит те вещи, которые ее попросили сказать. Ей не хочется выступать на камеру, но ее явно принудили, - уверен Павлов.

00:11-00:18

София рассказала, что 23 мая летела на одном самолете в Романом Протасевичем.

- Здесь девушка, как и в первые 10 секунд, вспоминает текст — она преимущественно смотрит вверх и влево, - сказал эксперт.

00:19-00:26

Самый главный кусок: Сапега признается в оппозиционной работе.

- София точно старается максимально контролировать речь, чтобы не сказать лишнего. Девушка явно считает, что буквально каждое слово может иметь негативные последствия. Еще она смотрит вверх и влево, вспоминая детали. София не чувствует себя в безопасности, девушка говорит то, что не хотела бы, и у нее много неприятных воспоминаний, - резюмировал Попов.

- Сапега врет о своей роли в телеграм-канале «Черная книга Беларуси»?

- Не похоже. Я не увидел признаков, что девушка придумывает. Явно она как-то связана с каналом. Была она именно редактором или нет — я не могу сказать. Для полного понимания врет-не врет 26-секундного ролика мало. Но София точно не оговорила себя. Я увидел запоздалое раскаяние в своих прошлых решениях, - заявил Артем Павлов.

МНЕНИЕ

Задержание основателя Nexta в Белоруссии: Почему на самом деле Минск посадил самолет с Романом Протасевичем

Наш колумнист Александр Коц об инциденте с самолетом Ryanair (подробности)

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