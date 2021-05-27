Флешмоб «КП» - прекрасный подарок ко Дню города

Издания КПРФ расскажут горожанам о том, чем сейчас живут российские коммунисты. Фото: Андрей КИСЛЯК

В этом году в Книжном салоне участвует Коммунистическая партия Российской Федерации. Как и почему? На эти вопросы ответил первый секретарь комитета Санкт-Петербургского городского отделения КПРФ Роман Кононенко.

- Мы намерены рассказать о целях и задачах партии, о том, чем живут коммунисты, как предлагают решить проблемы страны и нашего великого города. Наша партия сама занимается изданием книг и публицистических сборников и на исторические темы,и на актуальную современную повестку.

Для нас важно, чтобы горожане получили представление о КПРФ как о политической партии. Важно понимать, что не все члены партии занимаются политикой профессионально. Большинство из них - это рабочие разных специальностей, а также врачи, педагоги, инженеры и ученые, поэтому в нашей секции не работают профессиональные продавцы. У нас можно поговорить с нашими активистами, задать интересующие вопросы, оставить отклики и свои предложения.

На стенде «Книги КПРФ» (секция № 59) мы предлагаем познакомиться с изданиями, которые считаем наиболее важными и интересными. Это и книги, впервые изданные в эпоху Советского Союза, и современная интеллектуальная литература, которую сегодня сложно найти в море коммерческих произведений. Уже имея опыт участия в Книжном салоне, мы можем уверенно сказать, что переизданные классические произведения Маркса, Энгельса, Ленина пользуются сейчас особым спросом. Они описали те законы, по которым развивается наше общество, и люди хотят понять причины того, что происходит в стране.

Кроме того, КПРФ стала партнером флешмоба «Комсомольской правды» на Дворцовой площади.

- Наша партия идет в ногу со временем, мы развиваем электронные СМИ, работаем в социальных сетях. Но это не противоречит и ни в коем случае не отменяет важность традиции печатного слова. Именно поэтому продолжает свою работу центральная газета КПРФ «Правда», отразившая на своих страницах главные вехи советской истории: победу в Великой Отечественной войне, первый полет человека в космос. Специально для наших горожан выходят две городские газеты КПРФ - «Питерская правда» и «Рабочая». Их в любой день можно получить в горкоме на Лиговском проспекте, 207Б.

Именно печатное слово можно «подержать в руках», оставить на память, поэтому мы приветствуем флешмоб «Комсомольской правды» и будем рады участвовать в нем. Думаю, это станет прекрасным подарком нашим горожанам ко Дню города. С этим праздником мы хотели бы поздравить каждого ленинградца-петербуржца!