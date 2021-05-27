Как остановить запой и начать жить заново

Капельницы и лекарства необходимы на первых этапах лечения зависимости, но это вовсе не волшебное средство от болезни. Фото: Андрей ГАШЕВ

НИКТО НЕ ЗАСТРАХОВАН

Веселые встречи в баре, поездки на шашлыки, пара бокалов вина за ужином, бутылка пива перед телевизором. Казалось бы, что в этом плохого? Только вот наркологи предупреждают: даже если выпивать нечасто, употребление спиртных напитков рано или поздно может стать серьезной проблемой. Особенно если есть предрасположенность.

- Поначалу решение о том, пить или нет, человек принимает сам, но со временем формируется зависимость, которую самостоятельно уже не преодолеть. Способствовать этому может и генетика, и ферментативная система человека, и социальные условия в том числе, - говорит психиатр-нарколог «Первой наркологической службы» Юлия Зыбина.

Поэтому очень важно отдавать себе отчет, что ни один бокал, ни одна рюмка алкоголя бесследно для нашего организма не проходит. Если алкоголь для вас уже стал способом справиться со стрессом и поднять настроение, значит у вас проблемы. Постепенно складывается ситуация, с которой самостоятельно человек справиться уже не может.

В стационаре больные алкоголизмом люди получают всю необходимую медицинскую помощь. Фото: Андрей ГАШЕВ

ШАГИ К ТРЕЗВОЙ ЖИЗНИ

У каждого зависимость формируется с разной скоростью. Одни могут попивать годами, другим достаточно нескольких месяцев регулярных вечеринок и выездов на природу. В любом случае, если самостоятельно с тягой к алкоголю справиться не получается, не тяните, обращайтесь к специалистам. Доктора можно вызвать на дом. В «Первой наркологической службе», например, выездные бригады выезжают к пациентам как в Петербурге, так и в Ленобласти. Врач осматривает пациента, выясняет его историю - когда начал пить, как часто это делает, какие сопутствующие заболевания имеются. Затем, исходя из состояния больного, он выписывает пациенту препараты, капельницы. Если состояние серьезное, например, очевидны признаки тяжелой абстиненции, доктор настоятельно рекомендует человеку госпитализироваться. При этом важно понимать: лекарства снимут симптомы похмелья, помогут организму восстановиться, но от зависимости не избавят.

- Капельницы, таблетки, кодирование - все это первая ступень в процессе изменения образа жизни. Сначала мы помогаем человеку выйти из запоя с минимальными последствиями для здоровья, затем обследуем, назначаем индивидуальную схему лечения. Ведь не секрет, что у пьющих людей масса сопутствующих заболеваний. И вот когда человек приходит в себя, начинает трезво мыслить, наступает второй и очень важный этап - работа с психологами и психотерапевтами. Это необходимо для того, чтобы побороть психологическую зависимость от спиртного. Психологи и психотерапевты помогают человеку разобраться с личностными и социальными проблемами, помогают ему научиться жить так, чтобы не искать решение проблем в алкоголе, - говорит учредитель «Первой наркологической службы» Сергей Буров.

Другими словами, задача лекарственной терапии - помочь человеку прийти в себя и набраться физических и душевных сил для того, чтобы навсегда отказаться от алкоголя.

Групповая психотерапия во время реабилитации помогает закрепить результаты лечения и добиться стойкой ремиссии. Фото: Андрей ГАШЕВ

ПОДДЕРЖКА НЕОБХОДИМА

Когда человек хочет бросить пить, ему поначалу кажется: самое главное - «завязать», а дальше все проблемы улягутся сами собой. Многие не отдают себе отчет в том, что стоит бросить пить, как в душе образуется пустота. Раньше ее заполнял алкоголь, а сейчас? Чем время заполнить? Энергию куда девать?

- У каждого, кто возвращается к трезвой жизни, возникает вопрос: а нравится ли мне такая жизнь? И вот тут очень важно не оставить человека одного, без поддержки. Нужно помочь ему найти смысл своей жизни, наладить отношения с родственниками, научиться жить по-новому, - говорит Юлия Зыбина.

Именно для этого и необходима реабилитация. Пациенты «Первой наркологической службы» проходят ее в загородных центрах, у клиники их два - «Лайф» и «Старт». Медикаментозное лечение на этом этапе может продолжаться, если оно необходимо, но главное - это работа с психологами, психотерапевтами, восстанавливающие процедуры, занятия спортом и творчеством.

- Мы стараемся мотивировать людей на трезвую жизнь, помогаем им социализироваться. Кроме врачей и психологов с резидентами загородных реабилитационных центров работают равные консультанты - это люди, которые смогли побороть заивсимость и имеют большой стаж трезвости. Очень важно найти поддержку у того, кто все это уже прошел, который знает и понимает все сложности на пути к трезвой жизни, - говорит Сергей Буров.

Справиться с беспокойством и тревогой помогают занятия йогой, арт-терапией. Для многих зависимых это становится хобби и хорошим способом сбросить напряжение.

- Мы создали футбольную команду, у нас есть собственное производство и мы создаем рабочие места для прошедших реабилитацию людей. Главное, чтобы был интерес, возможность самореализации, и тогда справиться с зависимостью будет проще, - уверен Сергей Буров.

Занятия спортом в загородном реабилитационном центре помогают организму быстрее восстановиться. Фото: Андрей ГАШЕВ

КСТАТИ

Коронавирус с алкоголем не дружит

Как, собственно, и любая болезнь. Однако наркологи заметили: у тех пациентов, которые перенесли коронавирусную инфекцию, восстановление после спиртного проходит дольше и тяжелее. Пока это только практические наблюдения, но уже начинают появляться первые исследования на эту тему.

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