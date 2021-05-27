«Надо сделать, как в Европе»: появятся ли в ресторанах Петербурга специальные «чистые зоны» для привитых от коронавируса

Идею организовывать в ресторанах чистые зоны только для привитых от коронавируса высказал мэр Москвы Сергей Собянин. Фото: Артем КИЛЬКИН

Предложение организовать в московских ресторанах «особые зоны», куда будут пускать только после вакцинации от коронавируса, было высказано Сергеем Собяниным на встрече с предпринимателями в минувшую среду, 26 мая. Речь мэра наделала шуму среди журналистов обеих столиц. Однако, как выяснила «Комсомолка», не все сумели ее правильно интерпретировать.

- Надо четко понимать, что ни правительство Москвы, ни правительство Санкт-Петербурга не имеет цели как-то принуждать людей к вакцинации, - пояснил нашему изданию заместитель председателя петербургского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов. – И эта идея на самом деле была обращением к предпринимателям, к бизнесу, чтобы они сами оценили свои цели и возможности и приняли решение, вводить такое внутреннее регулирование или нет.

Во время первой волны рестораны вошли в число сфер, наиболее пострадавших от антиковидных запретов и ограничений. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге, по словам Александра Ситова, вопрос создания «безопасных зон» также планируют отдать на откуп самим рестораторам – то есть, если такие зоны и будут создаваться, то по частной инициативе и в частном же порядке, без какого бы то ни было административного принуждения.

- Единственное – нужно, на мой взгляд, заранее подумать о том, чтобы эта мера, если кто-то ей заинтересуется, не выглядела как дискриминация отдельных групп населения, - отметил запредседателя. – К примеру, сделать вход в «чистые зоны» как в Европе – не только после вакцинации, но и при предъявлении справки об отрицательном ПЦР-тесте на коронавирус.

Что касается других «мер принуждения», то их в Северной столице, подчеркивает Александр Ситов, также не планируется – тем более что на днях на любые проявления «коронавирусной сегрегации» наложил вето сам президент России Владимир Путин. Поэтому петербургские власти планируют придерживаться старой стратегии: воздействовать на народное сознание путем массовой пропаганды вакцинации.

По словам Смольного, рестораторы будут сами решить, устраивать у себя в заведениях чистых зоны или нет. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

- Надо понимать, что вакцинация в наших текущих условиях – практически единственный рычаг воздействия на эпидемическую обстановку, - констатирует зампредседателя. – Если как можно больше людей получит вакцину, мы сможем быстро «сбить» рост заболеваемости, избежать переполнения больниц и ввода новых ограничений. Вот эти мысли мы и будем стараться доносить до людей.

МНЕНИЕ

Александр Марков, руководитель представительства Федерации рестораторов и отельеров в Санкт-Петербурге:

- Главный вопрос – в чем мотивация? Если это просто совет, то я почти уверен, что никаких «чистых зон» рестораторы организовывать не будут. Потому что это очень сложная и троудоемкая процедура. Как содержать «чистые зоны»? Как их контролировать? Как проверять, подлинные вам при входе показывают тест или прививочный сертификат или нет? Очень много возникает вопросов, которые остаются без ответов, и очень много возникает проблем, которые тоже не вполне понятно, как решать. Другое дело – если это конкретная рекомендация, которая позволит бизнесу избежать неприятностей в случае введения новых ограничений. Но тогда она должна быть как-то регламентирована, должны существовать четкие установки и нормы. Поэтому пока, на мой взгляд, сказать здесь что-то конкретное очень сложно. Нужно больше информации.

А вот на ЕВРО-2020 и Международном экономическом форуме ограничения не скажутся - и то и другое планируют провести в полном формате. Фото: Олег ЗОЛОТО

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

На этой неделе в Санкт-Петербурге прошли первые проверки соблюдения горожанами и бизнесом масочного режима, организованные городским ситуационным центром. Как сообщил «Комсомолке» осведомленный источник, предварительные результаты печальные, но не катастрофические: количество людей, носящих маски и соблюдающих санитарную дистанцию в ресторанах, общественном транспорте, торговых и бизнес-центрах упало примерно на 10-20 % по сравнению с концом прошлого года. Тем не менее пока что никаких дополнительных запретов и ограничений власти вводить не планируют – хотя и рассматривают вопрос об изменении формата или полной отмене некоторых ближайших городских мероприятий, как отменили Фестиваль мороженого на Дворцовой площади. А вот грядущих ПМЭФ и ЕВРО-2020 запреты коснутся вряд ли: по словам источника, сейчас такой вопрос в Смольном даже не обсуждается, основная задача – успеть максимально снизить темпы распространения инфекции.