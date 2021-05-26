Век со дня рождения «властителя дум» профессора Кагана отпраздновали в СПбГУП

На снимке: скульптор Григорий Ястребенецкий, профессора Александр Запесоцкий, Владимир Триодин, Любовь Мосолова, Георгий Праздников. Справа от бюста - сын М.С. Кагана Михаил. Фото: СПбГУП.

18 мая исполнился ровно век со дня рождения знаменитого философа Моисея Кагана. Выдающийся ученый и педагог вошел в историю Ленинграда-Петербурга - и всего мира - своими трудами по культурологии, истории культуры и теории эстетики, переведенными на множество языков и осветившими путь специалистам в разных областях на десятилетия вперед. Кажется, нет сферы, которую бы не затронул блестящий ум Моисея Самойловича. В память об ученом, с 1997 по 2006 год (до своего ухода из жизни), работавшем на кафедре культурологии СПбГУП, в день его рождения здесь открыли скульптурный портрет и выставку.

«То, что он писал, поражало»

Белое покрывало торжественно сняли с бронзового бюста работы выдающегося скульптора, академика Российской академии художеств Григория Ястребенецкого. Сюда Моисея Самойловича призвал давний знакомый - ректор СПбГУП Александр Запесоцкий.

- Будучи молодым человеком, окончившим инженерно-физический факультет ИТМО, я входил в гуманитарное знание, читая книги Кагана. И то, что он писал, поражало, - вспоминает академик Александр Запесоцкий. - Ему были присущи особенная логика, системный подход, структурализм, способность изложить сложное просто. Вскоре мы познакомились лично: Моисей Самойлович стал моим оппонентом на защите сначала кандидатской, а потом и докторской диссертаций. Мы чувствовали созвучие, а работы Кагана, без сомнения, оказали на меня влияние. Когда в начале 90-х меня назначили ректором и СПбГУП стал выходить на новый этап развития, Каган был одним из тех представителей цвета российской культуры, науки и образования, которые вложили в наш вуз частичку своей души.

В СПбГУП сложилась своя гуманитарная научная школа, основу которой заложили Дмитрий Лихачев, Наталия Бехтерева, Даниил Гранин, Андрей Вознесенский, Эльдар Рязанов, Жорес Алферов, Моисей Каган и другие выдающиеся личности, оставившие глубокий след в мировой истории.

Александр Запесоцкий начал знакомиться с работами ученого после окончания университета и был поражен его трудами. Фото: СПбГУП.

Петербургский «любомудр»

Именно в Гуманитарном университете профсоюзов Каган разработал и внедрил новаторский курс «История культуры Петербурга». Он остается уникальным и актуальным по сей день. Более того, взгляды ученого укрепили основу культуроцентристского подхода вуза к воспитанию молодежи - нового поколения петербургской интеллигенции.

- Работы Кагана заложили основы новой нравственности, которую нам стоило бы развивать: он не делил людей на «мы» и «они», а видел всех единым человечеством, несущимся на огромном космическом корабле, - поделился мыслями почетный председатель Санкт-Петербургского отделения Российского творческого союза работников культуры, заслуженный деятель науки России, профессор Владимир Триодин. - Он с юности стоял на идеологических баррикадах, и главным его оружием была книга. Он был «властителем дум».

Дело Кагана продолжает жить не только в его трудах, но и в учениках. Среди них - профессор кафедры философии и культурологии СПбГУП Светлана Никонова, которая благодаря Кагану избрала стезю истории эстетики.

- Моисей Самойлович стал тем, кто определил мой взгляд на Петербург, - призналась на церемонии открытия скульптурного портрета ученица Никоновой, студентка первого курса магистратуры СПбГУП Елизавета Морозова. - Первым я прочла «Град Петров», а затем окунулась в книги Кагана с головой. Думаю, его труды нужно и важно изучать любому культурному человеку вне зависимости от профессии.

Фотовыставку открыли, торжественно перерезав красную ленточку.Фото: СПбГУП.

По дорогам познания

Выставка к столетию Кагана, включающая фотохронику и ключевые монографии, развернулась в университетской Научной библиотеке имени Даниила Гранина. Гостями стали ученики и коллеги Моисея Самойловича, которые развивают его научные достижения в других вузах страны.

- Для нас, студентов, имя Кагана было метафорой: он, словно Моисей, вел нас по дорогам познания и самообразования, - улыбнулась профессор РГПУ имени Герцена, вице-президент Культурологического общества России Любовь Мосолова. - Это самый блестящий учитель, которого я знала. И это прекрасно, что в Гуманитарном университете профсоюзов его оценили по достоинству.

Коллега Мосоловой, профессор Ольга Сапанжа отметила, что в своих публикациях Каган на четверть века вперед предсказал концепции музеологии, над которыми специалисты работают и сегодня. А профессор московского Высшего театрального училища имени Щепкина Мария Козьякова добавила, что и бюст Кагана, и посвященная ему выставка - дань памяти великому человеку, проложившему дорогу российской культуре.

- По складу ума он был инженером гуманитарных наук, - отметил друг Кагана, профессор Театрального института Георгий Праздников. - Мы простились за десять дней до его ухода из жизни: он справлялся о моем здоровье, шутил, рассказывал анекдоты… Я бесконечно благодарен, что в моей жизни был Мика.

Почетным гостем торжества стал сын философа Михаил. Он передал университету поклон и благодарность мамы, супруги философа Юлии Каган.

- В планах создать сайт со всеми трудами отца. Но ценно не только то, что он писал, но и то, как он жил и как мыслил, - подчеркнул Михаил Каган. - Это был невероятный оптимист. Это был человек с потрясающе структурированной головой, способный разобраться в любой жизненной ситуации. Это был ученый, почти религиозно верующий в гуманизм и человека.

Одними из первых выставку посетили студенты, которые и сейчас учатся по книгам великого культуролога. Фото: СПбГУП.

СПРАВКА

Моисей Самойлович Каган (1921-2006) - философ и культуролог, доктор философских наук, профессор, заслуженный деятель науки России. Родился в Киеве, окончил Ленинградский государственный университет. В 1941 году ушел добровольцем на фронт, был командиром артиллерийского пулеметного батальона, после ранения работал в Молотове (ныне Пермь). В 1942 году окончил Петербургский госуниверситет, с 1946-го в нем работал. В СПбГУП пришел в 1997 году и работал до ухода из жизни. Автор более 600 научных публикаций и руководитель свыше 80 кандидатских и десятка докторских диссертаций.

СКАЗАНО!

«Для меня Каган - это образец мужчины, петербургского интеллигента. Он обладал необычайным магнетизмом и невероятной силой личности. В него влюблялись до умопомрачения, и при этом он оставался примерным семьянином. Любая компания была счастлива ему, а он озарял все вокруг своим присутствием. Идеальная личность по всем параметрам».

(Александр Запесоцкий, ректор СПбГУП, академик.)