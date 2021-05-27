Праздничное открытие «Галамарта»: гаджеты, посуда и игрушки – всего за 1 рубль. Фото предоставлены пресс-службой Галамарт.

В субботу, 29 мая, в ТЦ «Вояж» в Петербурге состоится праздничное открытие народного магазина «Галамарт». Несколько дней подряд здесь будут действовать максимально выгодные акции, а 1 июня, на День защиты детей, любая вторая игрушка обойдется покупателям всего в 1 рубль!

Радиоуправляемые машины и вертолеты, квадрокоптеры, творческие наборы, куклы и конструкторы – предложение будет действовать на весь «детский» ассортимент. Также 1 июня с 15.00 до 19.00 в магазине будет настоящий детский праздник: игры, конкурсы, мастер-классы, подарки! Только веселье и ничего больше; скучать никому не придется.

Фото предоставлены пресс-службой Галамарт.

Но это далеко не все. Также «Второй товар за 1 рубль» будет действовать:

- 28 мая – на галантерею, компьютерные и мобильные аксессуары.

- 29 мая – на хозтовары и бытовую химию.

- 30 мая – на посуду и кухонные принадлежности.

29 мая проводим в праздничном настроении! При покупке от 500 рублей в этот день можно будет получить главные подарки от народного магазина: электромобиль, чугунный казан, чайный набор, телевизор и многое другое.

И не забудьте про специальные цены, ведь магазин уже доступен для покупателей, и в нём уже действуют специальные предложения.

Фото предоставлены пресс-службой Галамарт.

СПРАВКА

«Галамарт» - это более 7 000 товаров для дома и дачи: за один поход сюда можно купить все необходимое по весьма приятным ценам; кроме того, в народном магазине регулярно действуют акции, скидки и распродажи.

Адрес: г. Санкт-Петербург, пр-т Энгельса, 124/1 лит А1, ТЦ «Вояж».

Часы работы: 10.00-22.00

www.galamart.ru