Российский конкурс молодых модельеров и дизайнеров одежды «Дыхание весны» состоялся в СПбГУПТД. Фото предоставлено пресс-службой СПбГУПТД.

В 28-ой раз российский конкурс молодых модельеров и дизайнеров одежды «Дыхание весны» собрал талантливую молодёжь в стенах Инженерной школы одежды (колледжа) Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна: Мурманск, Ярославль, Ижевск, Пятигорск и, конечно, Санкт-Петербург – представители этих городов всю неделю доказывали свой высокий уровень мастерства в области моделирования и дизайна одежды. Сегодня на подиуме университетского колледжа состоялся Гала-показ и награждение победителей.

В этом году конкурс проходил под девизом «Ритмы большого города», а его идеология в новом сезоне обращена к проблеме экологии не только как сохранения природы, но и как сохранения самих себя: защиты от равнодушия, злости, агрессии и пессимизма. Организаторы конкурса отмечают, что экология для жителей большого города должна стать основой, на базе которой выстроится новое общество – свободное от токсического мышления, от навязанных стандартов острой необходимости потребления. Мода в таком обществе приобретает характеристику «медленная», становится более многогранной и комбинаторной.

К уже традиционным номинациям в этом сезоне добавились названия, которые задавали вектор движения мысли авторов: «Вне времени» и «Эмоция» для номинации «Одиночная модель», а также «Мегаполис», «Я и мода» для номинации «Коллекция Pret-a-porter». В разной степени мастерства были представлены конкурсные изделия, и, тем не менее, члены жюри определили победителей этого года.

На Гала-показе конкурса выступил Председатель Совета ректоров вузов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, ректор СПбГУПТД Алексей Демидов: «Когда поднимаешься на этот белоснежный подиум, то понимаешь, что все мы находимся в ожидании яркого зрелища. Несмотря на сохраняющиеся пандемические меры, мы проводим конкурс в этом году, и это уже огромный результат. Мы все в предвкушении красивого, нового и интересного». Алексей Вячеславович также отметил, что «Дыхание весны - 2021» должен был быть 29м по счету, но в силу сложной эпидемиологической обстановки в Санкт-Петербурге в прошлом году, было принято решение не проводить мероприятие.

Фото предоставлено пресс-службой СПбГУПТД.

Гран-При конкурса и главный приз в 250000 рублей, а также специальный приз – стажировку в модном доме Kogel, завоевала студентка первого курса Инженерной школы одежды (колледжа Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технолгий и дизайна) Марина Позина с коллекцией «Теория волн». Специальный приз – курс обучения в Институте Марангони «Istituto Marangoni Milano» (Милан, Италия) и приз зрительских симпатий достался студенту Инженерной школы одежды СПбГУПТД Владиславу Мартыненко с коллекцией «Феникс».

Победителем в номинации «Одиночная модель «Вне времени» стала Варвара Пестрякова (Колледж Петербургской моды, Санкт-Петербург), «Одиночная модель «Эмоция» - Алена Новикова (Ярославский колледж управления и профессиональных технологий, Ярославль), в номинации «Коллекция Pret-a-porter «Мегаполис» - Алена Новикова и Екатерина Исмагилова (Ярославский колледж управления и профессиональных технологий, Ярославль), в номинации «Коллекция Pret-a-porter «Я и Мода» победа досталась Евгении Семерок (Инженерная школа одежды СПбГУПТД). Победители получили 50000 рублей на дальнейшее развитие.

Участники «Дыхания весны - 2021» стали многочисленными обладателями специальных призов и получили в награду подарки от партнеров конкурса: сертификаты на стажировку в модном доме Kogel, в компании «Сани Денц», в дизайн студии «Амбиция», сертификаты на проведение персональной выставки в «Точке кипения – ПромТехДизайн», на участие в White Nights Fashion Week от IBEFF Etnomoda с освобождением от организационного взноса, сертификаты на фотосессию с последующим коммерческим продвижением в социальных сетях от White Nights Fashion Week, сертификат на работу в швейном коворкинге-инкубаторе «ТехДизайн», наборы тканей, швейную технику, творческие мастер-классы, участие в профессиональных вэбинарах.

Коллекции молодых модельеров, которых в этом году на конкурсе было 52 участника, оценивала команда жюри, в состав которой вошли региональный директор по развитию Института Марангони «Istituto Marangoni Milano» Дамиано Антонаццо, Директор Института дизайна костюма СПбГУПТД Петр Гамаюнов, Основатель проекта IBEFF Etnomoda, руководитель Оргкомитета White Nights Fashion Week Наталья Котер, основатель и дизайнер модного дома Kogel Ася Когель, генеральный директор дизайн-студии «Амбиция» Елена Петровская, член Союза дизайнеров России, профессор Елена Петрова, художник-модельер, генеральный директор ООО «Сани Денц» Елена Литвиненко, советник ректора СПбГУПТД по среднему профессиональному образованию Эмилия Жукова, заведующий кафедрой конструирования и технологии швейных изделий, профессор Евгений Сурженко.

СПРАВКА

Проект «Дыхание весны» был учреждён в 1992 году Санкт-Петербургским государственным университетом промышленных технологий и дизайна как новая альтернативная площадка для выявления и развития кадрового потенциала для модной индустрии, дающая в том числе финансовый старт для карьерного роста молодых талантливых личностей.

Партнеры Российского конкурса молодых модельеров и дизайнеров одежды «Дыхание весны»: «Точка кипения – ПромТехДизайн», швейный коворкинг «ТехДизайн», молодежный образовательный форум «GO! Глубокое образование», интернет-журнал «Сарафан», Арт-центр «Без рамок», ООО «Колибри», компания «NewTex»