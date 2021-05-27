На день рождения «Комсомолка» подарила Петербургу новый рекорд

В День рождения Санкт-Петербурга "Комсомолка" установила рекорд на Дворцовой. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На день рождения любимому Петербургу медиахолдинг «Комсомольская правда» подарил рекорд. По задумке, в день, когда литературной столице исполнилось 318 лет, 318 человек должны были открыть газету в самом сердце города и установить рекорд России по самому массовому ее чтению. На деле все получилось даже лучше – участников набралось 343.

Массовое мероприятие состоялось в самом сердце города. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Подготовка к «комсомольскому» флешмобу, партнером которого стала партия КПРФ, началась с самого утра 27 мая. Пока на сцене певцы разминали голосовые связки, а музыканты – пальцы и гитарные струны, на исторической брусчатке шла кропотливая работа. Организаторы размечали пространство напротив Зимнего дворца мелом. Крестики на мощении ставили на расстоянии полутора метров друг от друга: социальная дистанция и антиковидная безопасность – прежде всего!

Одновременно на Дворцовой площади газету о литературной столице прочли 343 человек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Когда разлиновка была готова, на площади начали распределять участников акции. Главными петербургскими читателями в праздничный день стали студенты Государственного университета аэрокосмического приборостроения, курсанты, обычные горожане и туристы. Всем им вручили спецвыпуск «Комсомолки», подготовленный аккурат ко Дню города. Открыть газету и попасть в Книгу рекордов на Дворцовую пришел даже «космонавт»: этот участник акции выделился из толпы «скафандром» из картона.

Наконец, часы показали время «икс» - 11:30. Газеты раскрылись.

Всего во флешмобе приняли участие 343 человек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Так-так, все читаем про десять рекордов Петербурга! – скомандовал ведущий. – А попутно устанавливаем одиннадцатый.

За процессом наблюдал строгий представитель Книги рекордов России. Когда всех читателей пересчитали, раздались овации: есть рекорд!

Рекорд официально зафиксирован. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Итак, рекорд зафиксирован. Он, кстати, установлен в России впервые, - объявил эксперт Книги рекордов России Станислав Коненко. – Официально сегодня состоялось самое массовое чтение газеты в одной локации в нашей стране. В процессе участвовали 343 человека.

Генеральный директор «Комсомольской правды в Санкт-Петербурге» Иван Власов поблагодарил всех причастных к покорению новой вершины и отметил: попадание в Книгу рекордов – это искренний «комсомольский» подарок Петербургу.

Генеральный директор "Комсомолки" в Петербурге" Иван Власов стал один из участников флешмоба. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Город на Неве всегда славился литературными традициями, - добавил проректор ГУАП Валерий Матьяш. – А потому очень символично, что такой рекорд мы установили именно сегодня, в день рождения города. Читайте! Это всегда будет в моде.

Ну а какой День рождения Петербурга без Петра? Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

КСТАТИ

Праздновали с «Фиксиками» и циркачами

После фиксации рекорда на Дворцовой развернулась праздничная программа. Зрители соревновались в том, кто громче поздравит Петербург с днем рождения, - и получали призы. За правильные ответы о городе на Неве, а также о еще одном имениннике – «Комсомолке», которая на днях отметила 96-летие, - вручали полезные подарки и книги о здоровье.

Цирковое выступление было интересно и взрослым, и детям. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Затем на сцену поднялись артисты Музыкального театра Анастасии Шведовой. Их талант оживил на подмостках «Сон Петра». Местом событий театрального сюжета стал, конечно, Петербург.

После флешмоба на сцене Книжного салона продолжили устанавливать рекорды. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Актеров сменили циркачи. Артисты цирка Монгольфьери, объединяющего профессиональных жонглеров и акробатов с детками, нуждающимися в социальной адаптации, собрали напротив Зимнего дворца полный «партер», а вновь прибывающие зрители усаживались на брусчатку, прогретую солнышком.

Детей привели в восторг мультик и викторина про фиксиков. Вопросы маленьким эрудитам задавала сама героиня мультфильма – Симка. В награду мультяшка дарила малышам книжки.

Для самых маленьких читателей "Комсомолки" было шоу с фиксиками. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Тем временем в павильоне Книжного салона, в рамках которого и праздновали День города, происходило главное: свыше 200 организаций-участниц и известных писателей общались с читателями и рассказывали о своих новинках. У павильона с книгами издания «Комсомолки», кстати, наблюдался аншлаг.