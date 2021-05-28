«Хотели порадовать на день рождения»: 12-летний школьник сломал позвоночник после катания на аттракционе в парке «Диво-остров»

В парке "Диво-остров" сейчас разбираются в ситуации Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге празднование дня рождения для одного из посетителей парка аттракционов «Диво-остров» закончилось на больничной койке. История произошла еще 16 мая, но получила огласку только сейчас. Порезвиться на горках в праздник мальчика повел дедушка. Но веселье длилось недолго. Родители ребенка теперь грешат на «Русские горки», которые по своему строению напоминают те, что в народе принято называть «американскими». После поездки на них ребенок, по предварительной информации, почувствовал боль в груди. Но серьезную травму родители обнаружили у подростка не сразу.

«ПЕРЕЛОМ НАШЛИ ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ НЕДЕЛЮ»

- Мальчик, по словам мамы, получил травму еще 16 мая, - рассказал источник «КП-Петербург». – Однако в больницу его госпитализировали лишь 23 мая. Врачи поставили ребенку диагноз - компрессионный перелом позвоночника. Мать школьника уверена, что травма получена именно после аттракционов.

В самом «Диво-острове» неохотно комментируют инцидент. О случившемся с ребенком руководство парка аттракционов узнало из СМИ.

"Русские горки" в "Диво-острове" Фото: Зоя Belaya

- Я считаю, что пока рано еще о чем-то говорить, - пояснила «КП-Петербург» директор парка Татьяна Васюцкая. - Тем более, заявлять, что ребенок сломал здесь позвоночник.

- Вы думаете, что он перелом получил в другом месте?

- А я не знаю пока ничего. Я сегодня впервые узнала об этом случае. У нас есть медпункт и к нам никто не обращался. О травме после катания на аттракционе никто не говорил.

- Все требования безопасности были соблюдены?

- Этот аттракцион работает с 2004 года. А ребенок катался весом 68 килограмм и ростом 154 сантиметра. Производителем разрешено катать детей ростом от 140 сантиметров. Это был все-таки не грудной ребенок, которого усадили на большую горку и отправили кататься. И вы знаете, у нас люди каждый день катаются на этом аттракционе.

В парке аттракционов утверждают, что родители с ними не связывались. Никаких жалоб они не получали. Как школьник получил перелом, сейчас разбираются в прокуратуре.

- По данному факту организовано проведение проверки, - пояснили «КП-Петербург» в прокуратуре Санкт-Петербурга. - В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований безопасности оказываемых услуг для жизни и здоровья людей, а также техническому состоянию аттракциона.

В парке аттракционов призывают не делать поспешные выводы Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

«ЗДОРОВЫЙ РЕБЕНОК ТАКОЙ ПЕРЕЛОМ НЕ ПОЛУЧИТ»

На странице парка "Диво-острова", тем временем, есть только один негативный комментарий по поводу безопасности "Русских горок".

- Это неудобная, жесткая, дребезжащая груда хлама, о защиту (часть конструкции) которой вас будет прибивать на каждом движении, будь то влево-вправо-вверх-вниз, не исключены синяки как минимум, - пожаловалась одна из посетительниц парка. - Девушки, защита, которая скидывается на вас в начале поездки, вам велика. Особенно это касается молодых девчонок. Самое неприятное - это физические нагрузки. Некоторым людям потерять сознание очень легко.

В тоже время у аттракциона много и положительных отзывов. Врачи же уверены, что здоровому ребенку было бы сложно получить перелом на этом аттракционе.

- Такую травму можно получить и упав со стула, - пояснил «КП» травматолог-ортопед, нейрохирург Владимиру Голубев. - Тут много может быть факторов, почему так произошло. Скорее всего, есть какая-то предрасположенность у ребенка, есть наследственные заболевания или просто ослабленная костная ткань. В таком случае можно получить перелом, не прилагая усилий особых. В данном случае можно заметить, что ребенок крупноват для своего возраста. Но надо учитывать все возможные факторы. Смотрите, есть травма высокоэнергетическая – когда человек упал с третьего этажа и получил перелом. Тут причина – именно падение. А есть травма низкоэнергетическая, когда человек поскользнулся упал и сломал себе три позвонка. В таком случае врачи, как правило, рассматривают уже - нет ли у человека какого-то патологического процесса, на фоне которого и произошел перелом.

В медпункт парка аттракционов ребенок не обращался Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

ВОПРОС РЕБРОМ

Как понять, что твой ребенок может получить такой перелом на аттракционе?

- Нужно смотреть за самочувствием ребенка, за состоянием его здоровья, - поясняет Владимир Голубев. - Если ребенок просто бегал и сломал ногу, наверняка надо задуматься, нет ли каких-то процессов, которые ослабляют кости. Как правило, это болезненные люди, которые ходят от врача к врачу. Потому что на аттракционах все-таки есть техника безопасности, продуманная людьми. Но есть случаи которые идут вразрез, как этот. И это не повод не кататься на горках. Повод не кататься только один - если у ребенка есть проблемы со здоровьем. Это тоже прописано в правилах техники безопасностей аттракционов. Четко следуйте инструкциям, и не будет проблем.

- Как укреплять кости детям? Нужно ли пить кальций?

- Детям нужно регулярно питаться и иметь хорошую физическую активность - это единственный способ укреплять кости и связки. Кальций стоит пить только по назначению врача при установленном дефиците кальция. А кальций в виде молока, творога или кунжута можно употреблять в пищу при желании и необходимости. Нужно разумное питание и разумные нагрузки. Суставы и связки питаются во время движения. Говорят же, движение – это жизнь. Вот вам и основной способ укрепления связок и костей: бегать, прыгать, плавать, футбол играть, проводить время на солнце.