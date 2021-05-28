Оторвано ухо, содран скальп: В Петербурге ищут дом для щенка алабая, изуродованного человеком

Мужчина переехал на машине щенка алабая Фото: СОЦСЕТИ

В Санкт-Петербурге ищут дом и доброго хозяина для щенка собаки благородной породы - алабая. С малышом произошло ужасное несчастье - мужчина переехал его на автомобиле, да так, что малыша три часа подряд оперировали, чтобы спасти. Жуткую историю рассказал в социальных сетях петербуржец по имени Эльмир, отдыхающий на Эльбрусе.

- Сегодня один мужик переехал щенка алабая за то, что он просто лежал на дороге. Не на трассе, а на дорожке, как во дворе у дома. Этот человек вышел из машины и начал поднимать ее за хвост, чтоб убрать в пакет и выбросить в кусты. Когда я услышал визг и мне сказали, что произошло я не хотел даже смотреть, но ситуация сложилась так что пришлось оказывать первую помощь, везти в ветеринарку, - рассказал молодой человек.

У малышки оторвано ухо, снят скальп, раздроблены кости лапы / Фото: instagram.com/zagadaj_zhelanie/

В том месте, где отдыхал парень, ветеринарная клиника предназначена только для крупнорогатого скота, здесь даже нет специального оборудования. Но врачи, увидев собаку, не раздумывая принялись ее спасать.

- Врачи молодцы, унывать не давали, шутили, смеялись, лечили собачку и не взяли денег вообще, - отметил Эльмир.

Собака оказалась очаровательной девочкой. После жестокого обращения с ней у нее оторвано правое ухо, содран скальп, передняя правая лапа раздроблена и кость наружу от локтя, порваны сухожилия , на левой кость оголена от начала лапы до плеча, сухожилия тоже порваны, клык выбился и воткнулся в губу.

Врачи сделали щенку операцию и сказали "жить будет" / Фото: instagram.com/zagadaj_zhelanie/

- Сказали жить будет и ходить будет, но останется хромая, зато живая!

Сейчас молодой человек ищет дом для малышки чистокровного алабая и готов сам организовать переезд в Петербург.