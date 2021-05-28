СПГ-бункеровщик «Газпром нефти» прошел ходовые испытания

Фото пресс-службы «Газпром нефти»

Проект строительства первого в России СПГ-бункеровщика «Газпром нефти» вступил в финальную стадию: после проведения основных монтажных работ судно «Дмитрий Менделеев» успешно прошло ходовые испытания. Благодаря серии тестов основных двигательных систем СПГ-бункеровщика была проверена функциональность и исправность навигационного оборудования и систем управления, подтверждены его маневренные и скоростные характеристики. Следующим этапом испытаний судна станет тестирование систем погрузки, хранения и выгрузки СПГ. Новое судно войдет в состав флота «Газпром нефти» во втором полугодии 2021 года и обеспечит бункеровку СПГ-топливом в портах Финского залива и Балтийского моря — в Санкт-Петербурге, Усть-Луге, Приморске.

«В ходе тестирования в открытом море были подтверждены высокие технические характеристики маневренности судна, позволяющие бункеровщику работать практически в любых климатических зонах, - сообщил генеральный директор «Газпромнефть Марин Бункер» Алексей Медведев. - В ближайшее время пройдут необходимые газовые испытания, в ходе которых специалисты проверят газовое оборудование судна. Ввод в эксплуатацию бункеровщика «Дмитрий Менделеев» запланирован на второе полугодие 2021 года».

Длина судна составляет 100 метров, ширина — 19 метров. СПГ-бункеровщик сможет перевозить до 5800 м³ природного газа в сжиженном состоянии. Усиленный корпус соответствует ледовому классу Arc4 и позволяет выполнять самостоятельное плавание в однолетних льдах толщиной до 0,8 метра. Благодаря цифровой интегрированной системе судном сможет управлять один человек с навигационного мостика.

В проекте «Дмитрий Менделеев» использованы новейшие технологии судостроения и перевозки СПГ, а также учтены передовые экологические требования к морскому судовому транспорту. Судно использует в качестве топлива для энергетической установки отпарной газ перевозимого груза. Оборудование СПГ-бункеровщика соответствует международной конвенции MARPOL и сертифицировано по экологическому стандарту ECO-S.

Обратим внимание, что MARPOL — это международная конвенция по предупреждению загрязнения акваторий судами. В начале 2015 года вступили в силу дополнения к основной конвенции, в которых регламентировано количество серы в судовом топливе, используемом на судах, маршруты которых проходят в зонах SECA (зоны мореплавания, куда входят Балтийское море, Северное море и пролив Ла-Манш, где суда должны переключаться на топливо с низким содержанием серы). С 1 января 2020 года требования конвенции MARPOL по запрету использования топлива с содержанием серы более 0,5% распространены по всей территории международного судоходства.