Депутаты предложили штрафовать за неправильную парковку во дворах

Наказания установят за стоянку, мешающей вывозу мусора, движению пешеходов и проезду внутри кварталов. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

ПОДЪЕЗДЫ К ДОМАМ ОСВОБОДЯТ

Сразу две законодательных инициативы о запрете неправильной парковки готовят к третьему чтению в ЗакСе. Обе станут поправками в региональный Кодекс об административных правонарушениях. Первый документ установит наказание за стоянку авто, которая мешает вывозу мусора. А второй введет санкции для любителей перегородить своей «ласточкой» пешеходные дорожки, внутриквартальные проезды и подходы к крыльцам.

– Не от хорошей жизни принимаются такие законы, – вздохнул председатель парламента Вячеслав Макаров. – Мусор вывезти невозможно, скорой и пожарным не подъехать. Автомобилисты, надо уважать своих соседей!

Нерадивый автомобилист заплатит за небрежную парковку от трех до пяти тысяч рублей. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

К дорожной культуре водителей будут приучать штрафами. Нерадивый автомобилист заплатит за небрежную парковку от трех до пяти тысяч рублей, должностное лицо раскошелится на пять-пятьдесят тысяч, а с компании могут взыскать вплоть до полумиллиона рублей.

СТУДЕНТОВ ЖДУТ ПРЕМИИ

Парламент учредил премию имени профессора Ватаняра Ягьи – выдающегося востоковеда-африканиста, основателя факультета международных отношений СПбГУ, депутата ЗакСа с первого по четвертый созывы. В прошлом году 81-летний Ватаняр Саидович ушел из жизни. Но, как отметил ректор СПбГУ Николай Кропачев, его звезда не погаснет никогда.

– Мы до последнего дня боролись за его жизнь, а теперь должны сделать все, чтобы его увековечить, – подчеркнул Вячеслав Макаров. – Всегда казалось, что Профессор (мы так звали его между собой) вечен... Это человек великого таланта, который посвятил подготовке студентов более полувека и при этом был эффективным депутатом.

На парламентскую премию имени Ягьи в размере 50 тысяч рублей смогут ежегодно претендовать три лучших студента бакалавриата и магистратуры СПбГУ. Потомки ученого, присутствовавшие на заседании ЗакСа, отметили, что учреждение именной премии – большая часть для их семьи.

НАБЛЮДАТЕЛЕЙ УЖЕ ГОТОВЯТ

С ежегодным докладом перед депутатами выступил зампред Общественной палаты Петербурга Александр Вахмистров. Он подвел итоги 2020 года и озвучил планы на грядущие парламентские выборы.

Вспоминая прошедшие голосования и выборы, в Общественной палате подчеркивают: нарушений куда меньше, чем фейков. Фото: Олег ЗОЛОТО

– Уже сформирован штаб, идет подготовка общественных наблюдателей, – отметил Вахмистров. – Трехдневное голосование будет организовано по аналогии с голосованием по поправкам в Конституцию. Сейчас исходим из того, что надо четыре наблюдателя на каждый из двух тысяч участков.

Вспоминая прошедшие голосования и выборы, представитель Общественной палаты подчеркнул: конечно, нарушения бывали, но в целом их объем сильно уступает количеству фейковых новостей, касающихся работы участков.

КСТАТИ

Законопроект, который запретит присутствовать в квеструмах детям младше 14 лет, прошел второе чтение. Чтобы стать табу для подростков, в квесте должны ограничивать свободу – например, запирать участников в комнате. Причем сопровождение родителя не поможет. При этом норма распространится лишь на игры, организованные частниками: для образовательных организаций сделали исключение.

Норма распространится лишь на игры, организованные частниками: для образовательных организаций сделали исключение. Фото: Олег ЗОЛОТО

– В квестах используются бензопилы, электрошокеры, и уже были прецеденты с травмированием детей (последний – в феврале 2020 года: ребенок сломал позвоночник. – Прим. ред.), после которых сами же предприниматели несли убытки, – напомнил председатель парламентского комитета по законодательству Денис Четырбок. – Даже чтобы прокатиться на каруселях на Крестовском острове, нужно пройти возрастной ценз: мы просто движемся в общей концепции.

ВАЖНО

В петербургском законодательстве прописали новый праздник – День российского предпринимательства, 26 мая. На уровне страны он появился еще в 2007 году, но регион не мог тратить бюджет на организацию торжеств в честь коммерсантов. Между тем, именно они пополняют казну и дают городу рабочие места.

– Сегодня у нас более 360 тысяч субъектов малого предпринимательства, и все они заслуживают внимание. Мы хотим показать, что ценим их, – подчеркнул депутат Михаил Барышников.

Законопроект приняли за основу.

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