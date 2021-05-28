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Общество28 мая 2021 13:11

Депутаты предложили штрафовать за неправильную парковку во дворах

Новые правила коснутся водителей, которые своими автомобилями загораживают проезд для скорой или коммунальщиков
Галина ЛЕСУНОВА
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Наказания установят за стоянку, мешающей вывозу мусора, движению пешеходов и проезду внутри кварталов.

Наказания установят за стоянку, мешающей вывозу мусора, движению пешеходов и проезду внутри кварталов.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

ПОДЪЕЗДЫ К ДОМАМ ОСВОБОДЯТ

Сразу две законодательных инициативы о запрете неправильной парковки готовят к третьему чтению в ЗакСе. Обе станут поправками в региональный Кодекс об административных правонарушениях. Первый документ установит наказание за стоянку авто, которая мешает вывозу мусора. А второй введет санкции для любителей перегородить своей «ласточкой» пешеходные дорожки, внутриквартальные проезды и подходы к крыльцам.

– Не от хорошей жизни принимаются такие законы, – вздохнул председатель парламента Вячеслав Макаров. – Мусор вывезти невозможно, скорой и пожарным не подъехать. Автомобилисты, надо уважать своих соседей!

Нерадивый автомобилист заплатит за небрежную парковку от трех до пяти тысяч рублей.

Нерадивый автомобилист заплатит за небрежную парковку от трех до пяти тысяч рублей.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

К дорожной культуре водителей будут приучать штрафами. Нерадивый автомобилист заплатит за небрежную парковку от трех до пяти тысяч рублей, должностное лицо раскошелится на пять-пятьдесят тысяч, а с компании могут взыскать вплоть до полумиллиона рублей.

СТУДЕНТОВ ЖДУТ ПРЕМИИ

Парламент учредил премию имени профессора Ватаняра Ягьи – выдающегося востоковеда-африканиста, основателя факультета международных отношений СПбГУ, депутата ЗакСа с первого по четвертый созывы. В прошлом году 81-летний Ватаняр Саидович ушел из жизни. Но, как отметил ректор СПбГУ Николай Кропачев, его звезда не погаснет никогда.

– Мы до последнего дня боролись за его жизнь, а теперь должны сделать все, чтобы его увековечить, – подчеркнул Вячеслав Макаров. – Всегда казалось, что Профессор (мы так звали его между собой) вечен... Это человек великого таланта, который посвятил подготовке студентов более полувека и при этом был эффективным депутатом.

На парламентскую премию имени Ягьи в размере 50 тысяч рублей смогут ежегодно претендовать три лучших студента бакалавриата и магистратуры СПбГУ. Потомки ученого, присутствовавшие на заседании ЗакСа, отметили, что учреждение именной премии – большая часть для их семьи.

НАБЛЮДАТЕЛЕЙ УЖЕ ГОТОВЯТ

С ежегодным докладом перед депутатами выступил зампред Общественной палаты Петербурга Александр Вахмистров. Он подвел итоги 2020 года и озвучил планы на грядущие парламентские выборы.

Вспоминая прошедшие голосования и выборы, в Общественной палате подчеркивают: нарушений куда меньше, чем фейков.

Вспоминая прошедшие голосования и выборы, в Общественной палате подчеркивают: нарушений куда меньше, чем фейков.

Фото: Олег ЗОЛОТО

– Уже сформирован штаб, идет подготовка общественных наблюдателей, – отметил Вахмистров. – Трехдневное голосование будет организовано по аналогии с голосованием по поправкам в Конституцию. Сейчас исходим из того, что надо четыре наблюдателя на каждый из двух тысяч участков.

Вспоминая прошедшие голосования и выборы, представитель Общественной палаты подчеркнул: конечно, нарушения бывали, но в целом их объем сильно уступает количеству фейковых новостей, касающихся работы участков.

КСТАТИ

Законопроект, который запретит присутствовать в квеструмах детям младше 14 лет, прошел второе чтение. Чтобы стать табу для подростков, в квесте должны ограничивать свободу – например, запирать участников в комнате. Причем сопровождение родителя не поможет. При этом норма распространится лишь на игры, организованные частниками: для образовательных организаций сделали исключение.

Норма распространится лишь на игры, организованные частниками: для образовательных организаций сделали исключение.

Норма распространится лишь на игры, организованные частниками: для образовательных организаций сделали исключение.

Фото: Олег ЗОЛОТО

– В квестах используются бензопилы, электрошокеры, и уже были прецеденты с травмированием детей (последний – в феврале 2020 года: ребенок сломал позвоночник. – Прим. ред.), после которых сами же предприниматели несли убытки, – напомнил председатель парламентского комитета по законодательству Денис Четырбок. – Даже чтобы прокатиться на каруселях на Крестовском острове, нужно пройти возрастной ценз: мы просто движемся в общей концепции.

ВАЖНО

В петербургском законодательстве прописали новый праздник – День российского предпринимательства, 26 мая. На уровне страны он появился еще в 2007 году, но регион не мог тратить бюджет на организацию торжеств в честь коммерсантов. Между тем, именно они пополняют казну и дают городу рабочие места.

– Сегодня у нас более 360 тысяч субъектов малого предпринимательства, и все они заслуживают внимание. Мы хотим показать, что ценим их, – подчеркнул депутат Михаил Барышников.

Законопроект приняли за основу.

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