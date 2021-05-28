Больше половины детсадов Петербурга будут работать все три летних месяца

Детские сады Петербурга переходят на летний график работы. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

С приходом лета наступает сезон отпусков и школьных каникул. А еще в Петербурге заметно пустеют детские сады, ведь многие ребята отдыхают с родителями, едут в гости к бабушкам, отправляются в лагеря. Именно поэтому дошкольные учреждения Северной столицы с июня по август переходят на летний график. Это значит, что работают они исходя из фактической потребности – количества оставшихся деток. Обычно планы родителей и работу групп обсуждают заранее. Так что в каждом районе Петербурга уже составлен и утвержден свой график для всех детсадов. Кроме того, за лето нужно привести в порядок и подготовить дошкольные учреждения к новому учебному году, поэтому учитывают и необходимость косметических ремонтов и других работ.

– Детские сады будут работать в прежнем режиме (будут открыты и группы полного дня, и группы кратковременного пребывания), но по определенному графику. Администрации районов проанализировали существующую потребность и сопоставили ее с планами проведения ремонтных работ в детских садах, модернизации систем безопасности, противопожарной защиты и так далее, – рассказали «КП-Петербург» в Комитете по образованию.

Специальный режим работы начнет действовать с июня и продлится до конца августа. Сами графики родители могут узнать на сайтах администрации или отдела образования своего района, а также на сайтах детских учреждений. Но скорее всего уже все они оповещены, как именно будет работать садик, куда ходит их ребенок.

– Более 50% детских садов Петербурга – 485 – работают все три летних месяца. В каждом детском саду, который будет работать по летнему графику, будут приниматься все необходимые противоэпидемические меры, – добавляют в Комитете.

Если же у родителей возникла какая-то проблема, график не подходит или планы изменились – нужно обратиться в отдел образования района, в котором ребенок посещает детский сад.