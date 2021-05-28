Петербуржцы могут проверить родинки и пигментные пятна на рак

Доверьте заботу о своем здоровье специалистам. Фото: Андрей ГАШЕВ

Каждый год в третий понедельник мая в России проходит День диагностики меланомы. Это одна из самых агрессивных злокачественных опухолей. Под воздействием ультрафиолетового излучения меланоциты (пигментные клетки, вырабатывающие пигмент меланин) способны переродиться в злокачественные клетки. Опасность меланомы в том, что она очень быстро дает метастазы.

— Именно поэтому очень важно выявить меланому на ранней стадии и своевременно удалить опухоль, — говорит главный врач клиники «Евроонко» в Санкт-Петербурге Евгений Субботин. — Сегодня уровень диагностических и хирургических возможностей настолько высок, что шансы на выздоровление при ранней диагностике составляют более 80%. Так что если вы замечаете, что родинка или пигментное пятно (невусы) изменили цвет, форму, очертания или начали вас как-то беспокоить, не тяните и не бойтесь, а срочно обратитесь к специалисту.

В рамках международного Дня диагностики меланомы клиника «Евроонко» запустила акцию. До 31 мая петербуржцы могут пройти обследование кожи у врача-онколога и удалить родинку со скидкой 35%. Если после консультации пациент принимает решение удалить образование, то манипуляцию можно провести со скидкой 35%. В этом случае консультацию врача-онколога пациент получает в подарок. Клиника «Евроонко» принимает пациентов в любое время.

При малейшем подозрении на то, что невус может переродиться в злокачественное образование, специалист-онколог подбирает для пациента оптимальный метод лечения. Чаще всего рекомендуется тотальное удаление образования с обязательным последующим гистологическим исследованием.

— Заболеваемость меланомой растет, и в северных регионах в том числе. Доказано, что у людей со светлой кожей риск малигнизации выше. В то же время, желая восполнить недостаток витамина Д, северяне часто злоупотребляют солнцем, ходят в солярии, — добавляет Евгений Субботин.

Чтобы снизить риск возникновения меланомы, специалисты советуют ограничивать время пребывания на солнце в период его повышенной активности (с 10 до 16 часов) и защищать кожу от прямых солнечных лучей с помощью солнцезащитных кремов. Не рекомендуется посещать солярии. А если на коже появились новые непонятные пятна, родинки или другие образования, не бойтесь и обращайтесь к врачу-онкологу.