Ректор СПбГУПТД и директор «Точки кипения – ПромТехДизайн» удостоены премии Правительства Санкт-Петербурга. Фото предоставлено пресс-службой СПбГУПТД.

Вчера 27 мая в актовом зале Смольного губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов наградил лауреатов премии Правительства Санкт-Петербурга за выдающиеся научные результаты в области науки в области науки и техники.

Мы рады сообщить, что решением Комитета по присуждению премий Правительства Санкт-Петербурга председатель Совета ректоров вузов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, ректор СПбГУПТД Алексей Демидов признан лауреатом премии 2021 года в номинации «Общественные науки – премия им. В. В. Новожилова» и был награжден губернатором города на торжественной церемонии.

Фото предоставлено пресс-службой СПбГУПТД.

Также в числе лауреатов Премии 2021 года в номинации «В области воспитательной работы со студентами, развития их профессиональных навыков» - директор проектного офиса научно-технологической инициативы Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна, программный директор «Точки кипения – ПромТехДизайн» Максим Ермачков за проект «Развитие инновационных методов воспитательной работы в Санкт-Петербурге на базе «Точек кипения», запущенного им в составе авторского коллектива Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения.

Фото предоставлено пресс-службой СПбГУПТД.

- Санкт-Петербург по праву считается студенческим городом, здесь находится более 70 университетов и обучается около 320 000 студентов, - комментирует лауреат премии Максим Ермачков, - поэтому очень важно, когда культура города обогащает обучающихся, а формирующиеся в каждом университете новые знания доступны для жителей города. Необходимо делать вузы более открытыми для Петербуржцев и для этого отлично подходит формат «Точек кипения». Воспитание личности и профессионала возможно только в правильной среде и внутри профессионального сообщества. Для эффективной работы необходимо правильно проектировать открытые физические университетские пространства с учётом образовательного и информационного пространства университетов. И я уверен, что нам с коллегами из других Точек кипения это удаётся.