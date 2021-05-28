Боярского застыдили за мысли о переезде в Москву, а Семен Альтов предложил отправить матерящихся петербуржцев «в изоляцию»

На Радио «Комсомольская правда» 92.0 FM прошел марафон «318 эмоций Петербурга». Фото: Олег ЗОЛОТО

Город на Неве – он у каждого свой. Эту простую, но важную истину наглядно доказал грандиозный радиомарафон «318 эмоций Петербурга», организованный Радио «Комсомольская правда» 92.0 FM ко дню рождения Северной столицы.

Марафон длился 10 часов. Фото: Олег ЗОЛОТО

«ЧЕМ ДАЛЬШЕ РАСТЕШЬ, ТЕМ ОТЧЕТЛИВЕЕ ВИДИШЬ КРАСОТУ»

Поскольку Петербург – город не простой, но в целом достаточно гостеприимный, лейтмотивом всего 11-часового мероприятия стало тепло и дружеское общение. Специально приглашенные в офис «Комсомолки» политики и писатели, актеры и музыканты, представители крупных компаний, экономисты и даже медики в прямом эфире Радио «Комсомольская правда» 92.0 FM пытались понять и объяснить, за что мы все-таки любим Северную столицу – холодную, дождливую, со своим нелегким характером, но такую родную. Как водится, мнения разделились.

Михаил Боярский. Фото: Олег ЗОЛОТО

- Я люблю Петербург из-за семьи, - признался всенародно любимый артист, звезда «Трех мушкетеров», «Гардемаринов» и множества иных известнейших фильмов и сериалов Михаил Боярский. – Когда я хотел поступать во МХАТ, Московский художественный театр, мне на приемной комиссии сказали: «Тебе не стыдно? Твои папа, мама, тетя, дядя учились здесь, а ты – в Москву?». И мне, правда, стало стыдно. И я остался здесь – и ни разу об этом не пожалел. Но, может быть, это и к лучшему. Думаю, в Москве бы я пропал. Не потому, что Москва – какой-то страшный город, а потому, что я на тот момент просто не приспособлен был к самостоятельной жизни. И, попав в студенческое общежитие, пустился бы во все тяжкие.

Дмитрий Пучков. Фото: Олег ЗОЛОТО

Своя причина любить Петербург нашлась и у Дмитрия «Гоблина» Пучкова. Самый знаменитый голос 90-х рассудил коротко и однозначно: главное в Северной столице – люди.

- Меня сюда привезли с Украины, когда мне было восемь лет, - вспомнил Пучков. – И первое, что меня поразило – лексикон моих ленинградских сверстников. Насколько они богато, правильно и хорошо изъяснялись. Я и слов-то таких не знал. Ну и чем дальше растешь, тем отчетливее видишь: могучие культурные корни, крайне высокий уровень образования, воспитание присутствует практически у всех. Вот такие получаются люди.

Актер, хореографии и музыкант, основатель студии авангардного танца DEREVO Антон Адасинский высказался по-богемному витиевато, но очень точно: Петербург, по его словам – настоящий.

- Этот город, как живой человек, - откровенно признался Адасинский. – Он стареет, болеет. Он без костылей, в отличие от Москвы, без подпорок, без протезов. И в то же время он постоянно растет. Мне порой кажется, что наши гранитные набережные уже стали сильнее людей – люди бегают среди них, как мышки, а набережные стоят уже триста лет и будут стоять еще очень-очень долго. Петербург уже становится как бы неприкосновенным – настолько он величественный и монументальный.

«МАТ И ПИТЕР НЕ СОЧЕТАЮТСЯ»

Певец и музыкант, экс-участник культовых групп «АукцЫон» и «Форум» Сергей Рогожин назвал Петербург «живым музеем», но вместе с тем – предостерег приезжих, которые хотят в нем поселиться навсегда.

Сергей Рогожин зажег в эфире. Фото: Олег ЗОЛОТО

- Этот город не всех принимает, - объяснил Рогожин. – Если он тебя принял – значит, твоя любовь взаимна, он будет платить тебе тем же. Если не принял – извините. В Москву! Поэтому в Петербурге живут особые люди. И это знают во всем мире. Я недавно общался с одной дамой-организатором кинофестиваля петербургского кино. И она вспомнила, как однажды ездила с делегацией в Узбекистан и там сказала, что она из Питера. И все. И совершенно другое отношение, нежели ко всем остальным. Я думаю, это связано с тем, что в Средней Азии еще помнят, как принимали у себя людей, выезжающих в эвакуацию из блокадного Ленинграда. Ленинградских детей, ленинградские семьи. Помнят – и чтят даже их далеких потомков. Это наша, ленинградская идентичность, которая должна жить внутри у каждого петербуржца.

Впрочем, что это мы все о хорошем, да о хорошем. Проблем в Северной столице тоже хватает. Виноват в них, конечно, не город сам по себе, а люди, его населяющие, но тем не менее.

- Скажу честно, я не встречал кого-то, кому не нравится Петербург, - отметил знаменитый писатель-сатирик Семен Альтов. – Но есть вещи, за которые я лично очень болею. Не могу, например, слушать, когда на фоне нашей прекрасно архитектуры, садов и площадей, раздается мат. Мат и Петербург не сочетаются. Не знаю, может, сделать за чертой города какие-то специальные места наподобие гайд-парков? Но в любом случае, пока их нет – прошу вас, если захочется выругаться, посмотрите, где вы находитесь, и сдержитесь.

Встречались и более «экзистенциальные» проблемы.

Писатель Андрей Константинов. Фото: Олег ЗОЛОТО

- В Петербурге очень много боли и беды, - поделился своими ощущениями писатель Андрей Константинов. – Здесь же очень много нехороших событий случалось – одна блокада чего стоит. И это все никуда не делось, просто ушло в камни. Ну и, конечно, это город произвола. У нас же медный всадник всем управляет, никакой не губернатор. И он далеко не всех жалеет. Захочет – пожалеет, не захочет – превратит жизнь в кошмар. Поэтому многим, особенно тем, кто приезжает впервые, в Петербурге так неуютно.

«ДАЖЕ ЕСЛИ УЕДЕШЬ, ГОРОД БУДЕТ ТЕБЕ СНИТЬСЯ»

Очень часто в беседах, кстати, звучали слова «Лахта центр» и «Газпром-арена». Мнения культурной и политической элиты Петербурга насчет эффектных новоделов разделились: кто-то посчитал их оскорбляющими исторический облик Северной столицы, кто-то, напротив – стильными и уместными.

- У меня самый фантастический вид из окна! – поделилась актриса Наталья Круглова. – Я вижу и башню Лахты, и стадион, и ЗСД. Это три новейшие, самые крутые, самые мощные стройки современности! И когда ты смотришь на это вечером, в темноте, когда все оно загорается огнями – ребята, это очень красиво! Я понимаю, это не исторический центр, не вид из окна с набережной Мойки, но это просто другой Петербург. Новый Петербург.

Одним словом, сколько людей – столько и мнений. И однозначного ответа на вопрос «какой же ты, Петербург?» нельзя дать ни за одиннадцать часов, ни за двадцать, ни за тысячу – всей жизни и той не хватит. Но мы вместе с нашими замечательными гостями по крайней мере попробовали разобраться – и, возможно, стали на пару шажков ближе к истине. Ну а насчет того, какова же душа Северной столицы, лучше всего, пожалуй, сказал Антон Адасинский:

- Иногда очень хочется уехать, забыть и не знать этот город, жить космополитом, - рассказал актер. – Но он не отпускает. Снится по ночам, снова зовет сочинять песни, потому что нигде больше не творится и не сочиняется так же хорошо. Это не плохо, это не нелюбовь – это просто существует. И от этого никуда не деться.

Марафон на радио «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» продлился больше одиннадцати часов. А завершилось все действо грандиозным концертом сразу с тремя звездами всероссийской величины: Сергеем Рогожиным, потрясающим джазменом Владом Колчиным и группой ШиzZлонг.

Джазмен Влад Колчин. Фото: Олег ЗОЛОТО

Словом, было весело и душевно, а если вы вдруг все пропустили, не расстраивайтесь – мы почему-то уверены, что Петербург будет праздновать еще очень и очень много дней рождения.