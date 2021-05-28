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Общество28 мая 2021 19:06

Боярского застыдили за мысли о переезде в Москву, а Семен Альтов предложил отправить матерящихся петербуржцев «в изоляцию»

Как на Радио «Комсомольская правда» 92.0 FM прошел марафон «318 эмоций Петербурга»
Сергей ВОЛЧКОВСергей ВОЛЧКОВ
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На Радио «Комсомольская правда» 92.0 FM прошел марафон «318 эмоций Петербурга».

На Радио «Комсомольская правда» 92.0 FM прошел марафон «318 эмоций Петербурга».

Фото: Олег ЗОЛОТО

Город на Неве – он у каждого свой. Эту простую, но важную истину наглядно доказал грандиозный радиомарафон «318 эмоций Петербурга», организованный Радио «Комсомольская правда» 92.0 FM ко дню рождения Северной столицы.

Марафон длился 10 часов.

Марафон длился 10 часов.

Фото: Олег ЗОЛОТО

«ЧЕМ ДАЛЬШЕ РАСТЕШЬ, ТЕМ ОТЧЕТЛИВЕЕ ВИДИШЬ КРАСОТУ»

Поскольку Петербург – город не простой, но в целом достаточно гостеприимный, лейтмотивом всего 11-часового мероприятия стало тепло и дружеское общение. Специально приглашенные в офис «Комсомолки» политики и писатели, актеры и музыканты, представители крупных компаний, экономисты и даже медики в прямом эфире Радио «Комсомольская правда» 92.0 FM пытались понять и объяснить, за что мы все-таки любим Северную столицу – холодную, дождливую, со своим нелегким характером, но такую родную. Как водится, мнения разделились.

Михаил Боярский.

Михаил Боярский.

Фото: Олег ЗОЛОТО

- Я люблю Петербург из-за семьи, - признался всенародно любимый артист, звезда «Трех мушкетеров», «Гардемаринов» и множества иных известнейших фильмов и сериалов Михаил Боярский. – Когда я хотел поступать во МХАТ, Московский художественный театр, мне на приемной комиссии сказали: «Тебе не стыдно? Твои папа, мама, тетя, дядя учились здесь, а ты – в Москву?». И мне, правда, стало стыдно. И я остался здесь – и ни разу об этом не пожалел. Но, может быть, это и к лучшему. Думаю, в Москве бы я пропал. Не потому, что Москва – какой-то страшный город, а потому, что я на тот момент просто не приспособлен был к самостоятельной жизни. И, попав в студенческое общежитие, пустился бы во все тяжкие.

Дмитрий Пучков.

Дмитрий Пучков.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Своя причина любить Петербург нашлась и у Дмитрия «Гоблина» Пучкова. Самый знаменитый голос 90-х рассудил коротко и однозначно: главное в Северной столице – люди.

- Меня сюда привезли с Украины, когда мне было восемь лет, - вспомнил Пучков. – И первое, что меня поразило – лексикон моих ленинградских сверстников. Насколько они богато, правильно и хорошо изъяснялись. Я и слов-то таких не знал. Ну и чем дальше растешь, тем отчетливее видишь: могучие культурные корни, крайне высокий уровень образования, воспитание присутствует практически у всех. Вот такие получаются люди.

Актер, хореографии и музыкант, основатель студии авангардного танца DEREVO Антон Адасинский высказался по-богемному витиевато, но очень точно: Петербург, по его словам – настоящий.

- Этот город, как живой человек, - откровенно признался Адасинский. – Он стареет, болеет. Он без костылей, в отличие от Москвы, без подпорок, без протезов. И в то же время он постоянно растет. Мне порой кажется, что наши гранитные набережные уже стали сильнее людей – люди бегают среди них, как мышки, а набережные стоят уже триста лет и будут стоять еще очень-очень долго. Петербург уже становится как бы неприкосновенным – настолько он величественный и монументальный.

«МАТ И ПИТЕР НЕ СОЧЕТАЮТСЯ»

Певец и музыкант, экс-участник культовых групп «АукцЫон» и «Форум» Сергей Рогожин назвал Петербург «живым музеем», но вместе с тем – предостерег приезжих, которые хотят в нем поселиться навсегда.

Сергей Рогожин зажег в эфире.

Сергей Рогожин зажег в эфире.

Фото: Олег ЗОЛОТО

- Этот город не всех принимает, - объяснил Рогожин. – Если он тебя принял – значит, твоя любовь взаимна, он будет платить тебе тем же. Если не принял – извините. В Москву! Поэтому в Петербурге живут особые люди. И это знают во всем мире. Я недавно общался с одной дамой-организатором кинофестиваля петербургского кино. И она вспомнила, как однажды ездила с делегацией в Узбекистан и там сказала, что она из Питера. И все. И совершенно другое отношение, нежели ко всем остальным. Я думаю, это связано с тем, что в Средней Азии еще помнят, как принимали у себя людей, выезжающих в эвакуацию из блокадного Ленинграда. Ленинградских детей, ленинградские семьи. Помнят – и чтят даже их далеких потомков. Это наша, ленинградская идентичность, которая должна жить внутри у каждого петербуржца.

Впрочем, что это мы все о хорошем, да о хорошем. Проблем в Северной столице тоже хватает. Виноват в них, конечно, не город сам по себе, а люди, его населяющие, но тем не менее.

- Скажу честно, я не встречал кого-то, кому не нравится Петербург, - отметил знаменитый писатель-сатирик Семен Альтов. – Но есть вещи, за которые я лично очень болею. Не могу, например, слушать, когда на фоне нашей прекрасно архитектуры, садов и площадей, раздается мат. Мат и Петербург не сочетаются. Не знаю, может, сделать за чертой города какие-то специальные места наподобие гайд-парков? Но в любом случае, пока их нет – прошу вас, если захочется выругаться, посмотрите, где вы находитесь, и сдержитесь.

Встречались и более «экзистенциальные» проблемы.

Писатель Андрей Константинов.

Писатель Андрей Константинов.

Фото: Олег ЗОЛОТО

- В Петербурге очень много боли и беды, - поделился своими ощущениями писатель Андрей Константинов. – Здесь же очень много нехороших событий случалось – одна блокада чего стоит. И это все никуда не делось, просто ушло в камни. Ну и, конечно, это город произвола. У нас же медный всадник всем управляет, никакой не губернатор. И он далеко не всех жалеет. Захочет – пожалеет, не захочет – превратит жизнь в кошмар. Поэтому многим, особенно тем, кто приезжает впервые, в Петербурге так неуютно.

«ДАЖЕ ЕСЛИ УЕДЕШЬ, ГОРОД БУДЕТ ТЕБЕ СНИТЬСЯ»

Очень часто в беседах, кстати, звучали слова «Лахта центр» и «Газпром-арена». Мнения культурной и политической элиты Петербурга насчет эффектных новоделов разделились: кто-то посчитал их оскорбляющими исторический облик Северной столицы, кто-то, напротив – стильными и уместными.

- У меня самый фантастический вид из окна! – поделилась актриса Наталья Круглова. – Я вижу и башню Лахты, и стадион, и ЗСД. Это три новейшие, самые крутые, самые мощные стройки современности! И когда ты смотришь на это вечером, в темноте, когда все оно загорается огнями – ребята, это очень красиво! Я понимаю, это не исторический центр, не вид из окна с набережной Мойки, но это просто другой Петербург. Новый Петербург.

Одним словом, сколько людей – столько и мнений. И однозначного ответа на вопрос «какой же ты, Петербург?» нельзя дать ни за одиннадцать часов, ни за двадцать, ни за тысячу – всей жизни и той не хватит. Но мы вместе с нашими замечательными гостями по крайней мере попробовали разобраться – и, возможно, стали на пару шажков ближе к истине. Ну а насчет того, какова же душа Северной столицы, лучше всего, пожалуй, сказал Антон Адасинский:

- Иногда очень хочется уехать, забыть и не знать этот город, жить космополитом, - рассказал актер. – Но он не отпускает. Снится по ночам, снова зовет сочинять песни, потому что нигде больше не творится и не сочиняется так же хорошо. Это не плохо, это не нелюбовь – это просто существует. И от этого никуда не деться.

Марафон на радио «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» продлился больше одиннадцати часов. А завершилось все действо грандиозным концертом сразу с тремя звездами всероссийской величины: Сергеем Рогожиным, потрясающим джазменом Владом Колчиным и группой ШиzZлонг.

Джазмен Влад Колчин.

Джазмен Влад Колчин.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Словом, было весело и душевно, а если вы вдруг все пропустили, не расстраивайтесь – мы почему-то уверены, что Петербург будет праздновать еще очень и очень много дней рождения.

Артист благодарит за отличный звук ведущих Дмитрия Делинского и Ольгу Маркину.

Артист благодарит за отличный звук ведущих Дмитрия Делинского и Ольгу Маркину.

Фото: Олег ЗОЛОТО

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