В Санкт-Петербурге стартовала реализация второй очереди делового квартала «Невская Ратуша»

В Санкт-Петербурге приступили к реализации второй очереди делового квартала "Невская Ратуша"

В Санкт-Петербурге приступили к реализации второй очереди делового квартала "Невская Ратуша". Этот уникальный проект хорошо знаком и петербуржцам, и гостям города. В самом центре Северной столицы, между Дегтярным переулком и Новгородской улицей расположились три корпуса с оригинальной архитектурой. В главном здании размещаются комитеты Администрации Санкт-Петербурга, в двух других — структуры Банка ВТБ и ПАО «Газпром». Проектные решения нового строительства архитектурно связаны с уже реализованными корпусами комплекса и станут его логичным продолжением. На первом этапе второй очереди в деловом квартале построят три многоэтажных офисных здания. Об особенностях нового проекта 28 мая на пресс-конференции рассказали представители группы компаний «Галс» (владельца бренда «Галс-Девелопмент»).

В трех новых корпусах «Невской ратуши» разместятся офисные помещения класса «А+» общей площадью около 80 тысяч квадратных метров. Офисы с открытой планировкой будут занимать со второго по десятый этажи. Здания включают в себя подземный паркинг на 784 места.

- «Галс» активно развивает административно-деловой квартал «Невская Ратуша», при этом бережно сохраняя функциональное назначение проекта и архитектурную концепцию неоклассицизма, - рассказала во время пресс-конференции директор департамента коммерческого управления ГК «Галс» Светлана Мазур. - Я уверена, что через пару лет «Невская Ратуша» станет самым уникальным по масштабу и наполнению деловым кластером, новой точкой притяжения исторической части Санкт-Петербурга, в которой будут располагаться штаб квартиры ведущих российских и зарубежных компаний.

Светлана Мазур, директор департамента коммерческого управления ГК «Галс»

История «Невской Ратуши» началась в 2007 году, когда Правительство Санкт-Петербурга объявило конкурс на лучший проект административного комплекса. Победу в нем одержал консорциум мастерских «Евгений Герасимов и партнеры», SPEECH и nps tchoban voss Сергея Чобана. В 2016 году была сдана первая очередь «Невской Ратуши», в главный корпус которой переехали комитеты Администрации города. Необычный дизайн делового квартала сразу же превратил его в точку притяжения для туристов и любимое место прогулок для горожан. Судя по социальным сетям, «Невская Ратуша» сегодня - одно из самых фотографируемых мест Санкт-Петребурга и определенно одна из его главных достопримечательностей.

Необычное архитектурное решение проекта по достоинству оценило и профессиональное сообщество. Деловой квартал «Невская Ратуша» стал обладателем сразу нескольких наград и премий, в том числе CRE St.Petersburg & Federal Awards в номинации «Многофункциональная недвижимость», премии «100 лучших офисных и торговых центров» и других.

- Мы рады, что сейчас строится вторая и проектируется третья очереди комплекса, - отметил руководитель архитектурной мастерской «Евгений Герасимов и партнеры», член Градостроительного совета Санкт-Петербурга Евгений Герасимов. - Уверены, что компания «Галс» воплотит проект с должным качеством благодаря своему высокому профессионализму, и рады нашему плодотворному сотрудничеству.

Евгений Герасимов, руководитель архитектурной мастерской «Евгений Герасимов и партнеры», член Градостроительного совета Санкт-Петербурга

Во время пресс-конференции представители ГК «Галс» раскрыли еще один секрет: возможно, в будущем на территории «Невской Ратуши» появится новый современный отель. Переговоры об этом уже ведутся.

- Наличие гостиницы на территории делового квартала «Невская Ратуша» является необходимым элементом формирования комфортной среды для резидентов квартала, учитывая его развитие, как места сосредоточения крупного бизнеса в центральной части города, в непосредственной близости от здания Правительства Санкт-Петербурга, основных транспортных артерий и Московского вокзала, - рассказал генеральный директор «Гостиничной Компании» Алексей Карелов. - На данный момент мы обсуждаем концепцию отеля 4 звезды с франшизой международного гостиничного оператора, которая предполагает не менее 200 номеров и наличие конференц-площадей.

Разработкой архитектурного облика корпусов второй очереди, как и первой, занимались мастерская «Евгений Герасимов и партнеры» в партнерстве с Сергеем Чобаном и бюро SPEECH. После полного завершения строительства квартал «Невская Ратуша» будет состоять из девяти корпусов, разместившихся на территории в 6,1 гектара. Сейчас на стройплощадке второй очереди закончены работы по строительству монолитных железобетонных конструкций подземной части зданий. По словам представителей ГК «Галс», при разработке проектной документации был учтен опыт и лучшие решения предыдущей очереди строительства, что позволит сократить срок готовности зданий на несколько месяцев.