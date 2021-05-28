В «Книжной лавке писателей» состоится презентация книги «Обман веществ»

Доктор Зухра Павлова (справа) и журналист Олеся Носова, встретятся со своими читателями в субботу, 29 мая.

Заставляет ли сахар стареть нас быстрее? Связан ли иммунитет и лишний вес? Как держать себя в форме, если совсем не хочется двигаться? Ответы на эти вопросы можно найти в бестселлере «Обман веществ». Авторы бестселлера, доктор Зухра Павлова и журналист Олеся Носова, встретятся со своими читателями лично: в субботу, 29 мая.

Зухра Павлова, известный эндокринолог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ, научный руководитель клиники Системной медицины, автор телеграм-канала @doctorPavlova.

Благодаря своему 20-летнему опыту, она умеет распутывать самые сложные медицинские случаи. Золотые руки и острый ум доктора Павловой не раз помогали казалось бы безнадёжным пациентам. Приходите на презентацию, чтобы пообщаться со специалистом и узнать больше о своём теле.

ГДЕ: «Книжная лавка писателей», Невский пр., 66.

КОГДА: 29 мая в 18.00