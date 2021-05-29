«Только искусство может примирить людей»: Как строитель и меценат наладил в мире «книжную» дипломатию

Фонд «Созидающий мир» основан заслуженным строителем России и почетным меценатом Санкт-Петербурга Вячеславом Заренковым. Фото: Андрей КИСЛЯК

Книга – это «оружие» массового примирения. К такому выводу пришли участники творческой встречи, прошедшей в рамках Книжного салона в Малом атриуме Главного штаба в день рождения Петербурга 27 мая. Поговорить о любви к бумажным страничкам – и о вечном – гостям салона предложил фонд «Созидающий мир», основанный заслуженным строителем России и почетным меценатом Санкт-Петербурга Вячеславом Заренковым.

Встреча собрала свыше сотни участников.

– Сегодня дети умеют обращаться со смартфонами и планшетами раньше, чем обучаются читать. Но все-таки ни одно устройство не заменит живую книгу, которую можно полистать, в которой можно оставить заметки. А уж о живом общении, по которому мы все так соскучились, и говорить нечего: онлайн нельзя ни руку пожать, ни крепко обняться, – улыбнулся Вячеслав Заренков. – Я помню первые петербургские книжные салоны, которые мы всегда поддерживали, и заметна большая разница между тем, что наблюдаю теперь. Сегодня книгами интересуется огромное количество людей. И это прекрасно.

Встреча прошла в Малом атриуме Главного штаба в день рождения Петербурга 27 мая. Фото: Андрей КИСЛЯК

Мнение мецената разделяет директор «Созидающего мира» Наталия Берзина.

– Конечно, за «цифрой» будущее, все должно развиваться параллельно. Я и сама не всегда предпочитаю бумажную книгу электронной: с экрана читаю в дороге и при знакомстве с новыми авторами. Но уж если книга зацепила, то обязательно пополняю томиком свою домашнюю библиотеку, – призналась Наталия.

В этом году фонду исполняется десять лет, и книгоиздание – одно из основных направлений его работы. Счет выпущенных под эгидой «Созидающего мира» книг идет на сотни и затрагивает совершенно разные сферы: историю Петербурга и Ленинграда, храмостроительство и иконопись, экономику и бизнес, изобразительное искусство и поэзию. За стеклом стенда фонда – цикл Анатолия Аграфенина «Неизвестная блокада», сборники стихов Галины Заренковой, свежая проза Валерия Попова и множество других достойных изданий. Под обложками прячутся и рассказы, и детская литература, и даже художественные альбомы.

– Книгоиздание в направлении живописи и организация выездных пленэров для художников – это важнейшее, что мы сделали за эти 10 лет, – подчеркнул Заренков. – 17 проведенных международных туров дали больше пользы, чем дипломатия: российские живописцы почувствовали, как за границей, а Запад узнал, что такое современная Россия. Только искусство может действительно примирить людей, остановить конфликты, дать толчок созидательному творчеству и единению всей планеты. Донести, что все люди равны и что каждый имеет право на счастье, и есть наша миссия.

В планах фонда поддержать еще больше петербургских писателей и издать еще больше альбомов современных художников, ведь культурная столица так богата талантами, которые нуждаются во внимании.

На мероприятии присутствовали свыше сотни участников. Фото: Андрей КИСЛЯК

Публика еще долго не отпускала мецената, из зала раздавались все новые вопросы. Отвечая на них, Заренков поделился своим отрицательным мнением о каменных джунглях, которыми застраивают окраины и даже центр Петербурга; рассказал, что привил от коронавируса себя и всю семью; упомянул, что меценатство в России, увы, находится в зачатке и что даже бизнесмены из списка «Форбс» неохотно участвуют в самых позитивных начинаниях. Впрочем, если и есть в России столица благотворительности, так это Петербург.

– Желаю любимому городу побольше цветов, беговых и велосипедных дорожек, поменьше мусора, – добавил Вячеслав Адамович. – Надо, чтоб Петербург был городом не для чиновников, а для людей – для каждого человека.

КОНКРЕТНО

– Рассказ «Старый дом» появился после реального случая: когда строители разбирали старинный дом на Петроградской стороне, то нашли кубышку с золотыми монетами. Клад передали властям, а наградой стал новый сюжет для книги.

– Пособие «Управление проектами», полезное для всех желающих реализовать собственную инициативу, родилось из опыта Вячеслава Заренкова, который начал свой путь к руководителю крупной строительной корпорации с простого рабочего.

– Рассказ «Возвращение к жизни» лег на бумагу после того, как Заренков помог оказавшейся в беде женщине – и она смогла вернуться к нормальной жизни. Рассказ стал основой балетного спектакля «Back to Life», поставленного в Самарском театре оперы и балета.

– Сказка для взрослых «Три маски короля», также переложенная на язык танца и планируемая к гастролям по Европе, – попытка донести до зрителя философскую мысль: меняя социальные роли, не забывай о своем «я».

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Любопытно, что путь «Созидающего мира» в книгоиздании начался с томика Достоевского, найденного 17-летним Вячеславом Заренковым на вокзальной скамейке.

– После школы я думал, что же делать дальше, куда двигаться. И решил: куда поедет первый поезд, туда и отправлюсь из родной деревни, – вспоминает меценат. – Вокзал, пустая лавочка, томик Достоевского. Первый поезд шел до Ленинграда. Так я и поехал в город на Неве с Достоевским в руках. Открыл страницу наугад и выхватил взглядом: «Город красивый, но строгий, пощады от него не жди: работа, работа, работа…». Это и стало моим девизом.

Писателем основатель фонда стал десятилетие назад: именно тогда 60-летний Заренков начал свою первую книгу «Сопромат» – о том, как устоять в негативных обстоятельствах. Тираж разошелся мгновенно – и строитель все чаще стал браться за перо.

Публика долго не отпускала Вячеслава Адамовича. Фото: Андрей КИСЛЯК

ДОСЛОВНО

Вячеслав ЗАРЕНКОВ, заслуженный строитель России, основатель фонда «Созидающий мир», меценат:

– Что меня толкает отдавать? Ничего. Это просто факт. Мне нравится творить, помогать, любоваться той красотой, которая в результате рождается. Если заглянуть в глаза ребят из школы, в которой я когда-то учился, когда мы привезли их на экскурсию на Кипр, если заглянуть в глаза родителей девочки, которая нуждалась в пересадке костного мозга, а теперь продолжает жить, – сразу становится понятно, зачем.