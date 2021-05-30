Заболеваемость коронавирусом упала в Санкт-Петербурге 30 мая

В Санкт-Петербурге назначительно снизилась заболеваемость COVID-19. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге по состоянию на воскресенье, 30 мая, выявили 829 новых случаев заражения коронавирусом – на 17 меньше, чем за сутки до этого. Свежие цифры по заболеваемости в Северной столице приводит федеральный оперативный штаб по противодействию эпидемии.

- Таким образом нарастающим итогом с начала эпидемии в Санкт-Петербурге коронавирусной инфекцией заразилось в общей сложности 438 876 человек, - уточняют в ведомстве. – 14 306 скончалось, из них 39 – в минувшие сутки.

Отметим, что по количеству заражений и динамике распространения инфекции Санкт-Петербург занимает вторую строчку среди всех городов и регионов России, уступая только Москве. А вот по смертности наш город далеко обходит в том числе и столицу – согласно статистическим данным, на 100 000 человек в нем приходится порядка 268 умерших. Для сравнения: в Москве этот показатель составляет порядка 160 смертей на 100 000.

В соседней Ленинградской области ситуация с эпидемией на протяжении последних двух дней остается стабильной: и 29 и 30 мая в регионе выявили по 90 новых случаев. А вот количество смертей немного подросло: сегодня зарегистрировали девять летальных исходов, в то время как вчера их было семь.

Отметим также, что расслабляться не стоит: уменьшение цифр по заболеваемости происходит в выходные достаточно часто. Причина проста - люди заняты другими делами и не так активно проходят тестирование.