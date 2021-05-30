До +26 и без осадков: Синоптики пообещали петербуржцам райскую неделю с 1 июня

Первая неделя лета в Санкт-Петербурге обещает быть теплой и солнечной. Фото: Артем КИЛЬКИН

Запоздавшее было лето спешит в Санкт-Петербург на всех парах. Скорее убирайте на антресоли кофты и зонты, доставайте шампуры и удочки: всю ближайшую неделю погода в Северной столице обещает быть если и не идеальной, то во всяком случае очень близкой к таковой. Об этом «Комсомолке» в воскресенье, 30 мая, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

- В последний день календарной весны – 31 мая – в Петербурге погоду будет формировать теплый атмосферный фронт, - объяснил синоптик. – Однако на фоне высокого атмосферного давления его воздействие на погоду ограничится лишь небольшой облачностью и таких же небольших локальных дождях, которые пройдут ближе к вечеру.

Дальше, по словам Михаила Леуса, погода будет только улучшаться. Начиная со вторника, 1 июня, и практически до конца недели отвечать за нее будет антициклон. Это значит, что будет преимущественно солнечно и обойдется без осадков.

- Температура также будет постепенно повышаться – во вторник она составит +18, +20 градусов, в среду +20, +22 и так далее, - отметил синоптик. – Самыми теплыми днями окажутся пятница и суббота - +24, +26 градусов. А во воскресенье ожидается чуть более прохладным - +20, +22 градуса; к тому же местами возможны небольшие дожди.

Что же касается экстремальных погодных явлений – штормов и гроз, терроризировавших Санкт-Петербург на прошлой неделе – то их в ближайшие семь дней не ожидается. Так что радуемся солнцу и теплу.