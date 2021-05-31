Водитель и два врача скорой помощи пострадали в ДТП на Невском проспекте

Медики пострадали в ДТП на Невском проспекте. Фото: vk.com/dorinspb

Водитель и два медика скорой помощи пострадали в лобовом ДТП на Невском проспекте. Вечером воскресенья в реанимационный автомобиль влетел черный BMW Х6, выехавший на встречную полосу.

- 30 мая около 21:45, Невский проспект, 151. Столкновение двух транспортных средств: BMW и Ford (Скорая помощь). Три человека пострадали: все сотрудники скорой помощи, - сообщает паблик «Дорожный инспектор» со ссылкой на отдел ГИБДД по Центральному району Санкт-Петербурга.

По счастью, удар оказался хоть сильным, но касательным. По предварительным данным, травмы у медиков не тяжелые. Тем не менее, к месту аварии пришлось срочно вызывать две другие машины скорой помощи. А попавший в ДТП реанимобиль разбит достаточно сильно.

В реанимационную машину влетел черный BMW. Фото: vk.com/dorinspb

На видео с камер наблюдения виден момент столкновения. На записи хорошо заметно, как черный BMW Х6 едет по левой полосе и резко уходит на «встречку» из-за другой иномарки, начавшей перестраиваться в его полосу.

- По словам водителя BMW, его подрезали, - пишут очевидцы аварии в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

В обстоятельствах происшествия разбирается полиция.