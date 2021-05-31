Беззащитная память

Народные мемориалы не входят в правовое поле, поэтому зачастую за ними никто не следит. Фото: Александр ГОЛИКОВ

Общественная палата Ленинградской области организовала выездное совещание в Кировском районе на прифронтовой линии, где в 1941-1944 годах советские войска сдерживали бешеный натиск гитлеровской армии. Вопрос на повестке дня стоял отнюдь не праздный: участникам комиссии по общественной безопасности, взаимодействию с судебными и правоохранительными органами и профилактике терроризма предстояло понять, как взять под защиту народную память - бессмертную и бесхозную.

Инициатором мероприятия стал протоиерей, настоятель церкви иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радость» в Санкт-Петербурге Вячеслав Харинов. Личность у батюшки неординарная: на протяжении многих лет он, помимо главной своей службы, служит долгу перед погибшими советскими воинами - ездит по Ленинградской области вместе с поисковыми отрядами. Руками Харинова и его товарищей из земли подняты тысячи солдат, а на месте их захоронений поставлены маленькие, но важные мемориалы. О таких мемориалах и шла речь на совещании. Поскольку все они народные, то находятся как бы вне правового поля: нет одного покровителя, который присматривал бы за ними, обновлял по мере износа и берег от вандалов.

- Память, она ведь начинается с низов, - рассказал Вячеслав Харинов. - И такие народные мемориалы ее обостряют и к тому же позволяют заполнить лакуны в наших знаниях о войне. Если говорить отдельно о Кировском районе, то по необратимым потерям наших солдат это, пожалуй, самая кровавая территория на земле. Только в 1941-1943 годах здесь было убито более 300 тысяч советских бойцов, поэтому в Кировском районе народная мемориализация имеет особое значение. Проблема лишь в том, что ни здесь, ни где бы то ни было еще она не включена в правовое поле. Что с этим делать, не вполне ясно.

То же самое, по словам Харинова, относится и к памятным знакам на тех местах, где фашисты массово казнили мирных граждан. Пока что везде вопрос решается по-разному: где-то памятники передают церкви, где-то их берут на баланс местные власти. Но все это, как ни крути, «симптоматическая терапия». Решение нужно одно - ясное и четкое.

- Самое главное сейчас, что народная память живет, - заключил по итогам объезда района председатель комиссии по общественной безопасности Общественной палаты Ленобласти Вениамин Петухов. - Что касается введения мемориалов в правовое поле, то это вопрос очень сложный и многосоставный. Сейчас мы побывали на месте, изучили проблему. Теперь время ее анализировать и искать пути решения. По итогам этой работы Общественная палата Ленинградской области составит заключение, которое будет доведено до правительственных органов на всех уровнях.