75 лет на страже здоровья: Петербургский госпиталь для ветеранов войн отмечает юбилей

Свое 75-летие петербургский госпиталь для ветеранов войн отметил в торжественной обстановке. Фото: Михаил Калинин.

Петербург традиционно остается самым возрастным городом России, поэтому именно здесь гериатрия развивается наиболее активно. Впрочем, по-другому и быть не может, ведь зарождалась гериатрическая медицина как раз в городе на Неве. В 1994 году на набережной реки Фонтанки открылся первый гериатрический центр, а потом эту ответственную миссию - лечить пожилых людей - взял на себя госпиталь для ветеранов войн. Сегодня это уникальное медицинское учреждение, в котором пациенты получают замкнутый цикл услуг, начиная от профилактики, высокотехнологичного лечения и заканчивая реабилитацией. В 2021 году петербургский госпиталь для ветеранов войн отмечает 75-летие. К юбилею приурочен конгресс «Гериатрическая медицина в XXI веке. Состояние и перспективы», который на днях прошел в Северной столице.

Перед началом мероприятия участников конференции поздравили вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев, председатель постоянной комиссии по социальной политике и здравоохранению петербургского Заксобрания Елена Киселева и заместитель руководителя Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Петербургу Павел Камчатный. С приветственным словом также обратились руководители общественных организаций ветеранов и блокадников, руководство Союза госпиталей ветеранов войн.

КАЖДЫЙ ТРЕТИЙ - ПЕНСИОНЕР

В Петербурге 1 миллион 602 тысячи горожан - люди пенсионного возраста. То есть каждый третий житель города - пенсионер. К 2030 году средняя продолжительность жизни возрастных петербуржцев должна достигнуть 78 лет. Пока же этот показатель составляет 74 года, причем за 2020-й он снизился на 2,4 года.

- Перед нами стоит задача улучшить качество жизни старшего поколения, сформировать условия активного долголетия. Необходима корректировка имеющихся подходов к оказанию комплексной медико-социальной и специализированной помощи пожилым петербуржцам. В частности, одна из важных тем - оказание помощи пациентам с коронавирусом, постковидным синдромом именно среди пожилых людей, - сказал вице-губернатор Олег Эргашев перед открытием конгресса. - Гериатрическая служба Санкт-Петербурга является лучшей в стране, при этом ее качество обеспечивается не только профессионализмом врачей-специалистов, внедрением передового опыта, но и действующей в городе системой оказания гериатрической помощи.

В Северной столице создана целая система. В нее входит 48 учреждений амбулаторно-поликлинического типа, 17 дневных стационаров, 6 стационаров круглосуточного режима, так что для поддержания здоровья представителей старшего поколения в городе есть все необходимое. Но самое главное - есть ресурсы для повышения эффективности этой работы.

Почётные участники конгресса - «Союз госпиталей ветеранов войн Российской федерации». Фото: Александр ГОЛИКОВ

ЛУЧШИЕ В СТРАНЕ

Петербургский госпиталь для ветеранов войн - единственное в своем роде специализированное медучреждение, в котором пожилым пациентам доступен весь спектр медпомощи по всем направлениям. Даже когда госпиталь перепрофилировали под инфекционный стационар, он все равно продолжал принимать в основном пожилых пациентов. В 2020 году на территории учреждения в рекордные сроки был построен новый многопрофильный лечебно-диагностический корпус на 407 коек, включая 19 коек реанимации.

- Кроме коронавируса, есть и другие заболевания, они никуда не делись. Любой пожилой человек имеет не одно заболевание, а несколько диагнозов, и подход к лечению таких пациентов требуется особый, - говорит начальник госпиталя для ветеранов войн Максим Кабанов.

Кстати, до пандемии в Петербурге проживали 138 долгожителей старше 100 лет. А это лучшее доказательство того, что забота о здоровье старшего поколения в нашем городе хорошо отлажена и работает эффективно.

- Я часто слышу о зарубежной гериатрической медицине, лучших практиках. Могу сказать, что в нашей стране очень много сделано для развития специализированной помощи старшему поколению. Мы накопили большой опыт, и по ряду позиций наша медицина выстроена гораздо лучше, чем за границей. У нас пациент получает сразу все - от лечения до восстановления, причем бесплатно, - добавляет Максим Кабанов.

Сейчас гериатрия активно развивается в регионах, но нигде нет того, что сделано в Петербурге. В нашем городе работают амбулаторно-гериатрические кабинеты, стационары одного дня, стационары круглосуточного пребывания. Но самое главное - есть центр гериатрической медицины, в котором можно получить помощь по любому профилю. Сейчас общий фонд госпиталя составляет 1581 койку и 73 реанимационные койки. Здесь пациентам оказывают высокотехнологичную, специализированную экстренную неврологическую, терапевтическую, хирургическую помощь. А с 2020 года в госпитале помогают и пациентам с коронавирусом.

- Госпиталь для ветеранов войн в Петербурге - флагман не только среди всех 64 российских госпиталей для ветеранов, но и флагман отечественного здравоохранения. Здесь на высшем уровне возрастные пациенты получают все виды медицинской помощи - амбулаторную, стационарную, паллиативную, высокотехнологичную. Представлены практически все направления, а профессионализм коллектива госпиталя находится на высшем уровне. Все это позволяет повысить индекс здоровья петербуржцев, - говорит председатель правления некоммерческой организации «Союз госпиталей ветеранов войн» Людмила Канунникова.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев и начальник госпиталя для ветеранов войн Максим Кабанов. Фото: Михаил Калинин.

ЖИТЬ ДОЛГО И ЗДОРОВО

Специалисты уверены: увеличить продолжительность жизни петербуржцев до 78 лет, не забыв при этом о ее качестве, задача вполне выполнимая. Только идти к этой цели нужно планомерно и работать сообща.

- На продолжительность жизни влияет прежде всего улучшение системы оказания медицинской помощи. Необходимо создавать специализированные учреждения именно гериатрической помощи, специалисты которых знают, как лечить пожилых, и не теряют их из вида. Также необходимо наладить структуру взаимодействия между медицинскими и социальными службами. Самая тревожная на сегодняшний день категория пожилых людей - одиноко проживающие. Ну и, конечно, нельзя забывать про отношение младшего поколения к старшему. Как мы сегодня относимся с пожилым, так потом будут относиться и к нам. Так что стремиться нам есть к чему, - говорит Максим Кабанов.

Гериатрия - это специализированная помощь, и обеспечить ей каждого человека невозможно. Да и не нужно, ведь некоторые пенсионеры чувствуют себя хорошо, несмотря на возраст. Гораздо важнее выявить тех, кто нуждается в поддержке.

- Поэтому очень важно обучить основам гериатрии врачей первичного звена - терапевтов. Они должны не диагностировать болезнь, им нужно уметь понимать, как та или иная болезнь повлияла на функциональный статус человека. Нуждается пожилой пациент в лечении или ему достаточно поддерживающей терапии, чтобы он мог себя обслуживать, - говорит главный гериатр Северо-Запада Елена Фролова. - Второй важный момент - тесное взаимодействие с социальной сферой. Наша цель - сделать так, чтобы не человек искал помощи и поддержки, а мы сами выявляли таких людей. Сегодня в Петербурге создана служба социальных участковых, но в этом процессе обязательно должны участвовать врачи-гериатры и медсестры.

В любом случае только общими усилиями можно не только увеличить продолжительность жизни людей, но и сохранить, а еще лучше поднять ее качество.

СПРАВКА

Всероссийский конгресс «Гериатрическая медицина в XXI веке. Состояние и перспективы» объединил опыт лучших врачей Российской Федерации по вопросам оказания медицинской помощи пациентам пожилого и старческого возраста и особенностям работы с данной возрастной группой. В конгрессе приняли участие представители всех профильных учреждений России, входящих в состав некоммерческой организации «Союз госпиталей ветеранов войн». Организаторами конференции выступили Совет Федерации Федерального собрания РФ, Министерство здравоохранения РФ, Союз госпиталей ветеранов войн, правительство Санкт-Петербурга, петербургский госпиталь для ветеранов войн, Северо-Западный государственный медицинский университет имени Мечникова, Санкт-Петербургский институт усовершенствования врачей-экспертов Минтруда России.