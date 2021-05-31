Жена Михаила Боярского Лариса Луппиан: «Родные меня считают руководителем в семье»

Народная артистка России Лариса Луппиан является худруком в Театре имени Ленсовета. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Два года назад вакантную должность худрука в Театре имени Ленсовета заняла народная артистка России Лариса Луппиан. Одни ее знают как актрису, которая прослужила в этом театре более сорока лет. Другие - как супругу Михаила Боярского. Ведущие Ольга Маркина и Алеся Крупанина в студии Радио «Комсомольская правда в Петербурге» (92,0 FM) поговорили с Ларисой Луппиан о «карантине», проведенном с семьей на даче, роли жены в XXI веке и узнали, как сейчас обстоят дела в одном из самых популярных театров Петербурга.

«БУТУСОВ УШЕЛ САМ»

- Два года вы в роли художественного руководителя. Для многих это было неожиданно. Как это произошло?

- Теперь я уже могу раскрыть карты, правда, до конца сама еще всего не знаю. Я была на заседании Союза театральных деятелей как председатель худсовета Театра имени Ленсовета, рассказывала, что мы ищем главного режиссера, и художественный руководитель Театра имени Комиссаржевской Виктор Новиков спросил: «А почему мы Ларису не назначим худруком?!» Я подумала, что он о своей жене говорит, ее тоже зовут Лариса. А потом мне позвонил председатель Комитета по культуре Константин Сухенко и сказал, что меня действительно выдвинули на эту должность. Но я до сих пор не знаю, это было продуманно или спонтанно.

- В Театре имени Ленсовета после ухода бывшего худрука Юрия Бутусова труппа некоторым образом разделилась…

- Вот он ее и разделил, к сожалению, на неравные части: маленькая элитная, с которой он работал, и большая, которая вообще не работала. Например, у меня с его приходом ушло девять ролей. Причем резко. И мы в большинстве своем остались совсем без работы. А когда Бутусов ушел, то эта маленькая часть начала себя агрессивно вести по отношению к нам. Почему-то они решили, что мы замешаны в его уходе, хотя мы не прилагали никаких усилий. Он ушел сам.

- Как сейчас себя чувствует театр?

- Уже более уверенно. Все-таки наполняемость зала 75 процентов - это не 25, не 50 процентов. И вообще ощущение, что аншлаг.

«РУКОВОДИТЬ - ЭТО МОЕ»

- Вы чувствуете себя комфортно в новой должности?

- Не могу сказать, что особо комфортно. Все время ощущаю беспокойство. Тревожность - это моя черта. И она в отношении семьи, театра, того, что происходит и в стране, и во всем мире.

- А что муж сказал, когда узнал о назначении?

- Ему предложили первому, но он отказался. Миша не общественный человек, и он не так хорошо знает театр, как я. Когда мне предложили, я долго скрывала это от семьи. Не советовалась ни с дочкой, ни с мужем. Это было сугубо мое решение. Я его сама переживала в течение месяца, прежде чем согласилась. Думала, смогу ли, хватит ли у меня сил, мужества, способности руководить. Но родные вообще меня считают руководителем в семье, это в принципе мое. У меня была своя фирма, передача на телевидении.

Лариса Регинальдовна и Михаил Сергеевич вместе почти 50 лет. Фото: "КП" Архив

- Вы были руководителем фирмы?

- В 90-е годы я открыла фирму по организации детских праздников. Это была, наверное, одна из первых фирм в Петербурге. Потом была, можно сказать, директором спектакля «Интимная жизнь». Договаривалась с принимающими сторонами, организовывала поездки и прочее.

- А пандемия как-то сказалась на вашей психике?

- Пандемия - это счастье для нашей семьи. Лиза наконец-то с мужем была дома. Начиная с марта 2019 года и до осени просидели на даче. Никогда так долго не были все вместе. Дистанционно с театром была на связи, но, конечно, нервничала. Все время вертелось в голове, что сделать, чтобы не потерять связь со зрителем. Как семейный человек, была очень довольна и, кроме удовольствия, ничего не испытала за эту пандемию.

«Я НЕ СУМАСШЕДШАЯ БАБУШКА»

- Ваше представление о роли жены в XXI веке.

- Мне кажется, жена - это лучший друг, особенно когда ты взрослеешь и стареешь, тебе нужно с кем-то сесть и поговорить вечером, выпить чай, посмотреть телевизор, поделиться чем-то. А когда так много лет в браке, то вы уже становитесь больше, чем влюбленные, чем люди, которых тянет что-то физиологическое. Становитесь единым целым.

- Ваша мама была очень яркой. Она периодически расходилась с мужем. У вас все наоборот.

- Мы с мамой действительно очень разные. У меня от нее деловитость, хватка, смелость. Она никогда не боялась противопоставить чужому мнению. А гибкость - это, скорее, от папы.

- А Лиза унаследовала от вас женскую властность?

- Думаю, да. Она тоже очень сильная и гибкая.

- Модель отношений с Максимом (Максим Матвеев - муж Елизаветы Боярской. - Прим. ред.) чем-то перекликается с вашей?

- Перекликается. Но они быстрее пришли к тому, что они друг другу не мешают жить. Каждый занимается своей карьерой, и другой его отпускает. Нет этого: поженились, давай сидеть дома, воспитывать детей.

- А ваш сын?

- Сережа и Лиза очень похожи между собой внешне, по сути. Он тоже и сильный, и гибкий. Не знаю, как будет с внуками.

- Вы везде сознаетесь, что были сумасшедшей матерью. Какая вы бабушка?

- Другие считают, что сумасшедшая, но это не так. Ну все-таки я не могу иметь такого влияния на своих внуков, их ждет другая жизнь. Не могу им навязывать свои идеалы, образ жизни. Они совсем скоро уйдут вперед. У нас с Мишей позиция любить, обожать, помогать. Но учить, навязывать свой взгляд на жизнь - нет. Да, мы читаем им книги, а остальное - как они учатся, в какие кружки ходят, - это их выбор.

- К артистической карьере их жизнь приведет?

- Возможно. Но я думаю, что бы ни случалось, мы как-то запрограммированы. Как бы плохо и тяжело не было, все это к чему-то приведет.

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