Безопасны только четыре пляжа: Роспотребнадзор составил рейтинг водоемов в Ленобласти

Среди чистых водоемов и самое популярное место для отдыха - озеро Донцо. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Наступает лето, а вместе с ним и пляжный сезон. Как только установится теплая погода, жители Петербурга потянутся отдыхать на водоемы Ленобласти. Ведь в черте самого города пока все пляжи признали непригодными для отдыха – такой вердикт ранее вынес местный Роспотребназор. Ситуация в соседнем регионе ежегодно другая: там всегда найдутся прошедшие проверку водоемы. Сейчас мониторинг только начали, поэтому говорить о полном списке рано. Но уже известно, что из проверенных 34 пляжей лишь на четыре можно отправляться, не боясь подхватить какую-нибудь кишечную инфекцию. Об этом на пресс-конференции в понедельник, 31 мая, рассказал заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Ленобласти Максим Черный.

Всего в этом летнем сезоне будут обследовать 41 водоем в разных районах Ленобласти – по санитарно-химическим и микробиологическим показателям. После чего выдается заключение о соответствии рекреационной зоны всем требованиям безопасности. Пока что пригодными для купания признали только озеро Донцо и реку Луга в Волосовском районе, реку Шингарку у деревни Низино в Ломоносовском районе, а также пляж на Вуоксе в Приозерском районе.

– Пока полноценно говорить о качестве воды рано, сейчас сделан только пробный мониторинг, это лишь первые фоновые исследования. После 1 июня они продолжится, – отметил Максим Черный.

Увидеть всю информацию о разрешенных местах можно будет на сайтах областного Роспотребнадзора, МЧС и комитета правопорядка и безопасности. Кстати, проверяют не только воду, но и благоустройство самих пляжей.

– Главам районов рекомендовано продолжить работу по оборудованию пляжей, принять меры по обозначению тех мест, купание в которых запрещено. Все специально оборудованные места будут оснащены соответствующим инвентарем, в том числе, будут выставлены спасательные посты, – сообщил председатель комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области Вячеслав Рябцев.

К слову, за прошлый год на официально разрешенных пляжах не было зафиксировано ни одного случая гибели людей при купании. В МЧС петербуржцам и жителям Ленобласти также напоминают о простых правилах, которые нужно соблюдать во время отдыха у воды. Плавать только в разрешенных местах, не идти в воду нетрезвым, не подплывать к судам и не нырять в неизведанных местах. А еще – не допускать грубых игр детей в воде и не переохлаждаться – из-за этого могут начаться судороги. Стоит также помнить, что за купание в неразрешенных местах могут оштрафовать на сумму от 1 до 2 тысяч рублей.