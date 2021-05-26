Олег Чагунава: В нашей больнице весь персонал - от санитарок до врачей - сопереживает пациенту

Олег Чагунава. Фото: Андрей ГАШЕВ

Санкт-Петербургская клиническая больница Российской академии наук с поликлиникой была создана в 1962 году как ведомственное учреждение Академии наук. Когда-то здесь могли лечиться лишь ученые, сотрудники академических центров и институтов, члены их семей. Сейчас учреждение открыто для любого жителя России, ближнего и дальнего зарубежья. Медицинская помощь оказывается по федеральным квотам, в рамках полисов ДМС, ОМС и на хозрасчетной основе.

- В свое время для удобства академического сообщества в больнице была создана уникальная концепция. Она сохранилась?

- Да, она действует и сейчас. Под одной крышей расположены поликлиника, диагностические отделения, стационар - то есть создан замкнутый цикл лечения, которое пациент получает в кратчайшие сроки. Другими словами, обратившись по одному адресу, пациент получает первичную консультацию специалиста, проходит необходимые исследования, амбулаторное, стационарное лечение, при необходимости - восстановительную терапию.

- Какие специалисты принимают в больнице?

- В поликлинике принимают доктора более чем тридцати специализаций, среди которых терапия, кардиология, неврология, хирургия и другие направления. Также у нас есть все необходимое оборудование и специалисты для проведения полной диагностики, в том числе высокотехнологичными методами. Это МРТ, МСКТ, рентгенэндоваскулярная диагностика (в частности, коронография).

- А если после проведения обследования пациенту потребуется госпитализация?

- Для этого у нас есть стационар, который включает шесть лечебных отделений по профилям терапия, кардиология, рентгенэндоваскулярная хирургия, неврология, многопрофильная хирургия, онкология. Специалисты отделений работают в тесной взаимосвязи друг с другом.

- Как правило, лечение онкологических заболеваний проводится в специализированных центрах. Ваша больница таким не является, но направление онкологии развито очень хорошо. Почему?

- По специальности я онколог, и мне всегда хотелось поддерживать и развивать это направление. Пришлось привлекать большое количество онкологов и формировать мультидисциплинарную команду для лечения пациентов с онкопатологией. Мы помогаем справиться не только с основным заболеванием, но и сопутствующими (кардиологическими, неврологическими и другими). Также пациент может пройти у нас реабилитацию. Так как в рамках многопрофильного учреждения у нас хорошо развита в том числе онкологическая направленность, мы вошли в национальную программу по онкологии. В рамках этой программы учреждение получило большую поддержку и расширило линейку диагностического оборудования. Так, в 2021 году мы установили компьютерный томограф последнего поколения Philips (128 срезов).

КСТАТИ

Отношение важнее всего

- До сих пор многие петербуржцы и жители других регионов стараются попасть на лечение именно в вашу больницу. Почему?

- У нас есть все необходимое для лечения пациентов, созданы комфортные условия пребывания. Но хорошим ремонтом, современным оборудованием и даже квалификацией врача нынешнего пациента не удивишь. А внимательное и уважительное отношение, участие и искренний интерес к пациенту сегодня до сих пор редкость. Я с уверенностью могу сказать, что в нашей больнице весь персонал, начиная от санитарок и заканчивая врачами высшей категории, сопереживает пациенту. Не секрет, что большой процент успеха в борьбе с недугом - это именно настрой пациента. Как только человек заметит в твоих глазах безразличие, он перестанет бороться. Поэтому, если ты не сопереживаешь пациенту, из медицины надо уходить.