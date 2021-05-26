О чем должны знать будущие родители

В центре есть необходимые специалисты и техника, чтобы пройти все обследования в одном месте. Фото: Андрей ГАШЕВ

ГРАМОТНАЯ ПОДГОТОВКА

Современные пары, которые собираются стать родителями, прекрасно понимают, что к появлению в семье малыша надо готовиться. Многие, правда, считают, что для этого достаточно отказаться от вредных привычек, начать правильно питаться и принимать витамины. Специалисты добавляют: необходимо также пройти медицинское обследование.

- С точки зрения физиологии беременность - это большая нагрузка на организм. Ответственный подход к рождению ребенка снизит вероятность осложнений в процессе вынашивания, поэтому к зачатию необходимо готовиться, причем участвовать в подготовке должны оба будущих родителя, - говорит врач-акушер-гинеколог, заведующая отделением дневного стационара Санкт-Петербургского «Центра планирования семьи и репродукции» Екатерина Ребезова.

И вот тут возникают первые вопросы: к какому врачу идти, какие обследования проходить, в какую клинику обращаться? Хочется как можно меньше времени потратить на посещение врачей и пройти полноценное качественное обследование.

Екатерина Ребезова. Фото: Андрей ГАШЕВ

ПОД ОДНОЙ КРЫШЕЙ

Мечта любого пациента: прийти на прием в поликлинику, получить назначения врача, тут же сдать анализы, при необходимости пройти другие исследования. Женщины, которые планируют рождение ребенка, мыслят шире. Им хочется, чтобы под рукой были все специалисты, помощь которых может потребоваться в процессе планирования беременности и вынашивания ребенка, а также специализированный стационар, в котором при возникновении осложнений помогут незамедлительно. В городском «Центре планирования семьи и репродукции» все это есть.

Здесь работает два гинекологических отделения, где проводится оперативное и неоперативное лечение любого уровня сложности, есть своя клинико-диагностическая лаборатория, отделение лучевой диагностики. На базе амбулаторно-поликлинического отделения создан и успешно функционирует кабинет эндокринной патологии у беременных. В этом году открылся дневной стационар, где могут лечиться пациенты, не требующие круглосуточного наблюдения.

Кроме акушеров-гинекологов, пациентов в центре принимают урологи-андрологи, эндокринологи, маммологи, терапевт, окулист, невролог, дерматовенеролог, сексолог, генетик, медицинский психолог, врач функциональной диагностики, физиотерапевт.

Почему так важно, чтобы все было в одном месте? Дело в том, что будущие родители всегда испытывают беспокойство, а это не идет на пользу. Если все специалисты находятся рядом, пациенты не испытывают стресса и лучше нацелены на успех.

БЕСПЛОДИЕ НЕ ПРИГОВОР

Одни становятся родителями легко и непринужденно (часто даже помимо своего желания), другие впадают в отчаяние от бесчисленных неудачных попыток забеременеть. Заранее отчаиваться не стоит, но нужно иметь в виду: если беременность не наступает в течение года при регулярной половой жизни без предохранения - это повод обратиться к врачу и пройти обследование.

- Причин бесплодия множество - это и аборты, и заболевания, передающиеся половым путем, и эндокринные нарушения. Если раньше проблема бесплодной пары была на стороне женщины, то сейчас роли сравнялись - мужчины практически догнали женщин, - добавляет Екатерина Ребезова. - К счастью, благодаря современным технологиям с диагнозом «бесплодие» справиться можно.

Женщинам необходимые обследования назначит гинеколог. Для мужчин на базе амбулаторно-поликлинического отделения «Центра планирования семьи и репродукции» работает Центр мужского репродуктивного здоровья. Лечиться и обследоваться там можно совершенно бесплатно по направлению районных поликлиник. Если пара самостоятельно не может зачать ребенка, на помощь ей придут методы вспомогательной репродукции. Самое главное - получить высокотехнологичную помощь в «Центре планирования семьи и репродукции» можно в рамках ОМС.