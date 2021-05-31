«Всенародное дело»: старейший алюминиевый завод восстаёт из пепла

Склад жидкого аммиака. Фото: Максим Кашин.

Под Волховом слышны раскаты грома. И это не гроза - рычат экскаваторы и самосвалы, длинноносые краны таскают грузы. Компания «ФосАгро» решила дать вторую жизнь предприятию, которое почти шестьдесят лет производило «крылатый металл». Первый кирпич Волховского алюминиевого завода заложили в 1931 году. Строить приходилось в нечеловеческих условиях: по колено в болоте, практически голыми руками - техники было мало. Ютились в сырых бараках. Однако уже в мае 1932 года страна получила первый алюминий.

ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ

Удивительно, но предприятию удалось пережить штормовые 90-е, а вот относительно спокойные 2010-е - нет. Компания - владелец завода решила «оптимизировать производство». За витиеватой формулировкой крылась банальная истина - завод закрывали. Без работы остались сотни человек, однако на помощь пришла компания «ФосАгро» - производитель фосфатного сырья и удобрений.

Осмотрев предприятие, руководство решило: реконструкции быть! Место удобное - до петербургского порта рукой подать. А значит, завод станет идеальным плацдармом для наступления на западные рынки, ведь спрос есть, да еще какой! Компания - лидер в обеспечении минудобрениями российских аграриев, она поставляет продукцию более чем в сто стран мира.

По оценкам экономистов, через пять лет после запуска обновленного предприятия бюджет Ленобласти получит дополнительные 3,5 миллиарда рублей. Большие деньги - большие люди. Символическую «красную кнопку», знаменующую пуск первой очереди нового производства, нажали министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и генеральный директор Группы «ФосАгро», президент Российской ассоциации производителей удобрений Андрей Гурьев.

Михаил Горобов в Волхов переехал из Мурманска и доволен – и работой, и климатом. Фото: Татьяна Глебова.

РУКА ОБ РУКУ

Дмитрий Нуриев и Дарья Бондаренко еще и работают вместе. Дмитрий - машинист паровых турбин, Дарья - аппаратчик химводоочистки. Приехали из Челябинска - целенаправленно искали работу. Дмитрий разместил резюме, с ним связалась специалист отдела найма персонала Волховского комплекса. Дарья по образованию педагог, но уже работала на производстве. Поэтому пара раздумывала недолго.

- Со мной связалась сотрудница «ФосАгро», обсудили вопрос с женой, решились, - рассказывает Дмитрий. - Перед Волховом прошли стажировку на азотном комплексе в Череповце. Волновались. Но по приезде не разочаровались - условия просто шикарные: соцпакет, жилье снимает компания. Да и зарплаты гораздо выше, чем в Челябинске!

Одним это покажется странным: как так, сорваться с насиженного места в неизвестность? Времена ударных строек прошли. А вот сотрудники Волховского филиала АО «Апатит» не видят в этом ничего удивительного. Вместе с реконструкцией завода предприятие приступает к возведению жилого комплекса - целых 305 квартир для рабочих. В городе «ФосАгро» финансирует строительство скейт-парков, детских спортивных площадок и даже целой лыжной базы. Словом, компания намерена обеспечить все условия, чтобы специалисты могли построить не только новое производство, но и личное счастье.

Работы много, но трудиться можно безопасно и комфортно, не то что в далеком 1931-м. На строительной площадке есть современная техника, внедрены европейские стандарты производительности, а на новом производстве появится оборудование, которое позволит производить более 800 тысяч тонн аммофоса в год. Трудовые подвиги ушли в прошлое, и, наверное, это даже к лучшему, ведь теперь работать на благо предприятия и родины можно не расплачиваясь за это собственным здоровьем.

Дмитрий Нуриев и Дарья Бондаренко из Челябинска очень довольны условиями труда: соцпакетом, зарплатой и жильем, которое снимает компания. Фото: Татьяна Глебова.

ДЕЛО СЕМЕЙНОЕ

На модернизацию Волховского химического производства, а по сути, строительство нового завода, компания «ФосАгро» выделила более 28 миллиардов рублей. Деньги немалые. Но и работы предстоит проделать много. Словом, началась настоящая ударная стройка! И, как в советские времена, на нее съезжаются рабочие со всей страны.

Например, Марат Сулейманов приехал из Уфы. Он специалист со стажем, трудился и экономистом, и проектировщиком нефтеперерабатывающего и нефтехимического оборудования, и инженером технического надзора, и механиком установки на нефтехимическом производстве. В последнее время был преподавателем промышленной безопасности.

- Разместил резюме в Интернете, получил приглашение, - рассказывает свою историю Марат. - Понял, что нужно хвататься за возможность! Да еще и работа профильная, тема близкая - я раньше работал преподавателем промышленной безопасности в «Роснефти». Долго не размышлял - решил, что стоит попробовать, тем более что все условия согласовали заранее, на месте никаких сюрпризов не было. Климат, правда, здесь другой. Солнца поменьше, воздух плотнее. С другой стороны, и в моем городе бывает высокая влажность.

Марат Сулейманов – специалист со стажем – быстро понял, что предложение о работе хорошее и упускать его нельзя. Фото: Татьяна Глебова.

А Михаил Горобов приехал из Мурманской области, перебрался со всей семьей. У него интересная история. В суровый северный край мужчину привела любовь. В 2004 году он преодолел тысячи километров, ради того чтобы быть с любимой девушкой, с ней и остался. Устроился работать инженером в отдел управления недвижимостью в Кировский филиал АО «Апатит». Более четырнадцати лет трудился и однажды, открыв корпоративную газету, узнал о грандиозном проекте реконструкции Волховской площадки.

- Увидел перспективы, возможность для личностного роста, шанс проявить себя и загорелся этой идеей! Решение принимали всей семьей. Хватило всего пары вечеров: обсудили, обдумали, определились, - рассказывает Михаил. - Вначале я собирался на модернизацию завода, но потом узнал, что на объекте еще планируется внедрение системы «Генплан». Понял, что смогу взяться за два проекта сразу - опыт есть! Страха не было, ведь я знал, куда еду, знал, что компания не бросит и поможет. Так и получилось: мне компенсировали переезд, аренду жилья. Создали все условия, чтобы можно было комфортно обустроиться. Через месяц в Волхов приехала жена. Город хороший. А климат здесь по сравнению с мурманским вообще южный!