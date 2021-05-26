Какие ошибки мешают побороть алкоголизм

Игорь Лазарев. Фото: Андрей ГАШЕВ

Эффективность лечения алкоголизма во многом зависит от того, признает ли пьющий человек свою зависимость. И бывает очень обидно, когда этот первый и очень важный шаг сделан, но терапия не приносит желаемых результатов. С помощью экспертов собрали самые распространенные ошибки и заблуждения, которые мешают справиться с зависимостью.

НАДЕЖДА НА ВОЛШЕБНЫЙ МЕТОД

Никакого чудо-метода или суперпрепарата, который бы помог избавиться от алкогольной зависимости раз и навсегда, не существует. Долгое время считалось, что самый эффективный способ завязать - закодироваться.

- Современные и действенные препараты для лечения алкоголизма, конечно же, существуют, но ни одно лекарство не способно справиться с таким серьезным заболеванием. Для этого необходим комплексный подход, в ходе которого используется медикаментозное лечение, психотерапия и медико-социальная реабилитация, - предупреждает главный врач «Клиники доктора Лазарева», психиатр-нарколог, кандидат медицинских наук Игорь Лазарев.

Именно по такому принципу работает «Клиника доктора Лазарева». В ней представлены все этапы, необходимые для эффективного лечения зависимости. Есть выездная служба, которая готова оперативно приехать на дом и оказать первую помощь - вывести из запоя, снять острые проявления похмелья. Дальше пациент может продолжить лечение амбулаторно или в стационаре, там больной находится под контролем узких специалистов - терапевта, кардиолога, невролога - и получает медикаментозную терапию.

- Потом, когда физическое состояние восстанавливается, сопутствующие заболевания взяты под контроль, мы советуем пациенту пройти реабилитацию. Для этого у нас открыто два загородных реабилитационных центра, в которых акцент сделан на работу с психотерапевтом, социальную адаптацию, работу с семьей пациента, - добавляет Игорь Лазарев.

НЕДООЦЕНКА РЕАБИЛИТАЦИИ

Современные методики позволяют довольно быстро восстановить физическое состояние пациента, но от тяги к алкоголю избавить не смогут, особенно если у человека есть проблемы на работе, в общении с близкими. Реабилитация помогает справиться с желанием решать сложности с помощью алкоголя. Проблема в том, что многие подопечные наркологических клиник до реабилитации так и не доходят.

- В нашей клинике после лечения пациенту рекомендовано пройти реабилитацию, ее срок может составлять от месяца до полугода. Все это время человек остается под наблюдением специалистов, участвует в сеансах индивидуальной и групповой психотерапии, общается с людьми с большим стажем трезвости, - говорит Игорь Лазарев.

Следующий шаг - ресоциализация. Поборовшие зависимость люди заново учатся жить в социуме - общаться, работать, проводить свободное время без алкоголя. Пациенты «Клиники доктора Лазарева», прошедшие полный курс реабилитации, живут в отдельных квартирах, при необходимости они всегда могут обратиться за помощью к волонтерам.

ИЗЛИШНЯЯ САМОУВЕРЕННОСТЬ

Зависимые люди искренне уверены, что они в любой момент могут перестать выпивать. Увы, алкоголизм - сложное хроническое заболевание, избавиться от которого очень непросто.

- Мы стараемся донести это до каждого пациента, предупреждаем, что лечение - это многоступенчатый процесс. Простых решений в наркологии нет, - говорит Игорь Лазарев.

Тем более в последнее время к традиционному злоупотреблению алкоголем добавляются наркотические вещества.

Александр Сабин. Фото: Андрей ГАШЕВ

- Самое главное, чтобы человек сам хотел изменить свою жизнь. Какое бы ни было состояние, если желание выйти из него есть, значит, есть шанс на выздоровление. Если же человек поставил на себе крест, вряд ли ему можно помочь, - говорит врач-психиатр-нарколог «Клиники доктора Лазарева» Александр Сабин.