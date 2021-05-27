Как застройщики помогают Петебургу развиваться

Новые садики и школы гораздо комфортнее тех, что возводились десятилетия назад. Рендер предоставлен пресс-службой Группы «Эталон».

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ПОДХОД

Петербург активно прирастает новыми жилыми кварталами, а всем новоселам нужны садики, школы и поликлиники. Это одно из обязательных требований покупателей. В последние годы ситуация с возведением социальной инфраструктуры в Петербурге стала выправляться. Вот уже несколько лет в Северной столице действует требование обязательного обеспечения нового жилого строительства соцобъектами. И к слову, уровень социальной ответственности петербургских застройщиков уникален: крупные компании строят детские сады и школы практически одновременно с жилыми домами. К примеру, только Группа «Эталон» в 2020 году построила в Петербурге пять дошкольных образовательных учреждений, а также получила разрешение на строительство еще нескольких детских садов на 470 воспитанников и одной школы на 825 мест. А в конце прошлого года в рамках проекта ЖК «Галактика.Премиум» был введен в эксплуатацию кабинет врача общей практики на Малой Митрофаньевской улице.

«СОЦИАЛКА» НОВОГО ОБРАЗЦА

Новые садики и школы гораздо комфортнее тех, что возводились десятилетия назад. Так, все социальные объекты, расположенные в комплексах Группы «Эталон», соответствуют стандартам качества и комфорта, принятым в компании. Снаружи - оборудованные спортивные и игровые площадки, хорошее благоустройство. Внутри - физкультурный и музыкальный залы, помещения для кружков, учебных занятий, бассейн, медицинский кабинет, пищеблок, прачечная.

Кстати, в прошлом году детский сад рядом с жилым комплексом «Дом на Блюхера», который Группа «Эталон» полностью спроектировала на основе технологий информационного моделирования (BIM-технологий), прошел госэкспертизу также в новом, цифровом формате. В российской практике такое произошло впервые. Опыт перспективный и очень актуальный в условиях дефицита соцобъектов в новых жилых районах. Дело в том, что с помощью BIM-технологий и цифровой экспертизы сроки проектирования и строительства можно сократить, а качество повысить.

Своими наработками Группа «Эталон» охотно делится: совместно с СПбГАСУ компания разрабатывает проект обновленного курса повышения квалификации по технологиям информационного моделирования для качественного обмена опытом подготовки соответствующих специалистов. В этом году Группа «Эталон» выступила инициатором Bim Skills - 2021 - конкурса архитектурно-проектных работ с применением технологий информационного моделирования.

СОХРАНИТЬ ПАМЯТЬ

Один из основных принципов градостроительной философии любого города с историей - сохранение архитектурного наследия и исторической памяти. Санкт-Петербург не исключение. Компании, созданные и выросшие в городе на Неве, этого принципа придерживаются без каких-либо оговорок. За более чем 30 лет работы Группа «Эталон» установила несколько памятников, хранящих память о войне и страшных блокадных днях. Среди них - мемориал в Уткиной Заводи, обновленный памятник рабочим завода имени Калинина на набережной реки Смоленки, памятник авиаторам в Приморском районе. - Мы серьезно относимся к любому историческому наследию в нашем городе. Память нужно хранить, будь то память об истории места, память о заводе, который помогал двигаться к победе. Однако прежде всего это память о людях. Я надеюсь, что восстановленные и новые монументы станут местом притяжения не только для жителей наших комплексов, но и близлежащих кварталов, - говорит президент Группы «Эталон» Геннадий Щербина.

ФАКТЫ

В каких жилых комплексах новые садики введены в 2020 году…

-квартал «Галактика»: 3 встроенных детских сада на 200 воспитанников в рамках корпуса 4.7

-«Дом на Космонавтов»: встроенный детский сад на 50 воспитанников

-детский сад на 140 мест в ЖК «Охта Хаус».

…а в каких проектах появятся новые школы и дошкольные образовательные учреждения

-квартал «Галактика»: получено разрешение на строительство школы на 825 учеников

-на территории ЖК «Дом на Блюхера» продолжается активное строительство детского сада на 160 мест

-в ЖК «Петровская Доминанта» строители возвели монолитный каркас детского сада на 90 воспитанников

-на территории ЖК «Галактика.Премиум» продолжается активное строительство трехэтажного детского сада на 220 воспитанников.