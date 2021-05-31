В СПбГУПТД состоялась XXIV Международная научная конференция «Мода и дизайн». Фото предоставлено пресс-службой СПбГУПТД.

Открытие XXIV Международной научной конференции «Мода и Дизайн» состоялось вчера в Университете промышленных технологий и дизайна. Организатором мероприятия, проходящего в этом году под девизом «Мода и дизайн: исторический опыт – новые технологии», выступает кафедра истории и теории искусства СПбГУПТД. Частью интеллектуальной и научной программы, рассчитанной как на широкий круг зрителей, так и на специалистов в области истории искусства и костюма, стало приуроченное к церемонии открытие персональной выставки театрального художника Дарьи Здитовецкой «Ломай комедию!». Основу выставки составили эскизы сценических костюмов к спектаклю «Смерть Тарелкина» по пьесе А. В. Сухово-Кобылина (ГАРДТ, Уфа). Куратором конференции и выставки «Ломай комедию!» выступила доцент кафедры истории и теории искусств СПбГУПТД Юлия Белова.

Парад-алле, торжественно открывший конференцию «Мода и дизайн» в этом сезоне, представил творческую работу художников театра и технологии костюма: от графического эскиза костюмов персонажей итальянской commedia dell`arte до полноразмерного игрового костюма, созданного методом наколки на основе конструкции из металлической проволоки. Представление костюмов на церемонии открытия конференции совершали сами авторы — художники-технологи под режиссерским управлением Андрея Щепочкина. Непередаваемую атмосферу создавала и игра струнного квинтета – коллектива FUMO ROSSO (художественный руководитель Леонид Смирнов).

Фото предоставлено пресс-службой СПбГУПТД.

Торжественному открытию мероприятия предшествовало пленарное заседание, посвященное русской школе дизайна костюма, текстильным инсталляциям в дизайне интерьера, а также компьютерной реконструкции исторического костюма. Особое внимание привлек доклад доцентов кафедры конструирования и технологии швейных изделий СПбГУПТД Алексея и Марии Москвиных, представивших разработанный ими в составе научного коллектива первой в мире технологии компьютерной реконструкции археологической одежды. Уникальный метод позволил исследователям получить важные сведения об археологических артефактах и сохранить объекты культурного наследия в цифровой среде.

География конференции в этом году охватила научное сообщество из России, Азербайджана, Узбекистана и Молдавии. Всего в мероприятии приняли участие 120 специалистов-исследователей.

О первых итогах рассказала один из идеологов конференции «Мода и дизайн», творческий директор Института дизайна и искусств СПбГУПТД, заведующий кафедрой истории и теории искусств Светлана Ванькович:

- Традиционно значимое место в конференции занимают разработки по изучению исторического костюма и народной одежды. С каждым годом растёт число авторов, исследующих реконструкцию и реставрацию исторического костюма; изучающих темы, связанные с историей и ролью в современности кукол и манекенов, а также авторов, ведущих научную работу в области дизайна костюма и моды в контексте новой эстетики. По-новому на конференции зазвучала тема текстиля, рассмотренная в разных аспектах изучения: от текстильных традиций прошлого к новейшим технологиям, а также текстильные и другие материалы в контексте костюма и в декоративно-прикладном искусстве. Самыми актуальными стали темы, посвященные методике преподавания в профессиональной подготовке дизайнеров, искусствоведов и кураторов экспозиции костюма. Это свидетельство высокой оценки профессионалами нашей конференции, организованной кафедрой истории и теории искусства.

СПРАВКА

Партнерами Конференции «Мода и дизайн – 2021» выступает Российский этнографический музей и Государственный Эрмитаж.