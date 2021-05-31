Филиал Удельного рынка: Как живет винтажное гетто на юге Петербурга

Блошиный рынок на Сортировочной существует уже несколько лет. Фото: Никита НЕСТЕРОВ

Блошиный рынок в Купчине работает не первый год, но почему-то только в этом году петербуржцы стали активно жаловаться на филиал известного рынка на «Удельной». Журналист «Комсомолки» отправился к железнодорожной станции «Сортировочная», чтобы выяснить, как там все устроено.

Торг уместен

Петербург, 2021 год. В субботу в 7 утра мы наблюдаем такую картину. Торговцы расстилают на тротуаре и прилегающем газоне покрывала, чтобы разложить свой товар. Барахольщики спешат занять проходные места раньше конкурентов. Между деревьями натягиваются бельевые веревки, на которых затем развешивают сильно поношенную одежду.

Торговцы выкладывают свой товар прямо на землю. Фото: Никита НЕСТЕРОВ

Цыганка в цветастом платье выискивает место в сопровождении смугленьких ребятишек. Выбрав удобную локацию, женщина кладет на траву тряпку, а детвора помогает ей с выкладкой товара. Наконец, обустроившись, она остается на месте, а мелюзга начинает шустро сновать между рядами, предлагая свежую зелень.

- Петрушка, укроп — 50 рублей, - кричит один из мальчишек.

Как и должно быть на барахолке, тут царит атмосфера, свойственная блошиному рынку. Как будто попадаешь в прошлое. Здесь можно купить старые книги, журналы, удочки, вяленую рыбу, посуду, разноцветное тряпье, табачные изделия, средства личной гигиены, искусственные цветы, по типу тех, что оставляют на кладбище, и множество различных безделушек, занятных и не очень.

«Отдел» для домохозяек. Фото: Никита НЕСТЕРОВ

В широком ассортименте представлен различный столярный и плотницкий инструмент. Правда, ввиду плачевного состояния, вряд ли большинство экземпляров можно использовать в хозяйстве. Но и среди ржавого хлама можно отыскать интересные вещи. Допустим, старинный английский рубанок, которому, по заверению продавца, уже сотня лет. Видно, что сталь хорошая, с клеймом производителя - умели тогда делать, - а вот состояние деревянного корпуса оставляет желать лучшего. Стоит рубанок 750 рублей. Торг уместен.

Если пионерские значки заинтересуют какого-нибудь коллекционера, а меломан, у которого есть виниловый проигрыватель, купит пластинку Юрия Антонова, то есть вещи и абсолютно бесполезные, особенно в современном мире. Например, форменная кепка работника популярной сети быстрого питания, поломанный дисковый телефон, а также аудио- и видеокассеты. Обнаружились и запечатанные упаковки презервативов, срок годности которых истек лет 15 назад. Интересно, продавец таким способом решил увеличить рождаемость или просто отчаялся в поисках спутницы жизни?

Старые кассеты для магнитофона тоже продают, а не дарят. Фото: Никита НЕСТЕРОВ

Не совсем филиал

Что отличает барахолку на «Сортировочной» от «Удельного рынка» - так это контингент. Продавцы здесь весьма необщительные, зачастую угрюмые, лишних вопросов не любят, незнакомцам не доверяют. Чтобы отыскать собеседников, пришлось постараться.

Первым человеком, с которым нам удалось пообщаться, оказалась постоянная покупательница по имени Ольга. С ней мы познакомились в тот момент, когда она выясняла отношения с пенсионеркой, которая торговала игрушками и одеждой. Причиной конфликта послужило то, что Ольга имела неосторожность спросить старушку о происхождении ее товара, намекнув на то, что та принесла вещи со свалки.

Покупателей тут много, но, конечно, не как на Уделке. Фото: Никита НЕСТЕРОВ

- А что я не так сказала? Почему она обижается? Многие бабушки на помойках что-то находят и сюда приносят. Им выживать как-то надо. Ну, может, конкретно она и не на помойке нашла. Так я и не про нее, а в целом. Одежду тут можно купить за 20-30 рублей. Разве может столько стоить футболка или кофта не с помойки? Очень странно, что вас заинтересовало это место, а не «Удельный рынок». Лучше бы туда поехали. Там есть вещи с историей, - поделилась Ольга, поспешив после этого распрощаться.

Не ради денег

Пожилая продавщица Людмила поначалу наотрез отказалась рассказывать о блошином рынке и своих товарах, но после того, как мы пообещали что-нибудь купить, изменилась в лице и стала куда более доброжелательнее.

Старожилы вспоминают, что стихийна барахолка работает не меньше 50 лет. Фото: Никита НЕСТЕРОВ

- Я недавно стала сюда приходить. Многих здесь пока не знаю. Меня сюда не нужда привела, а, скорее, скука. Решила распродать старье из дома по символической цене. Набор посуды — 50 рублей. Ваза - столько же. Сумка — 150, а панамка — бесплатно. О том, что жители жалуются на торговцев, я не слышала. Но моя знакомая рассказала, что блошиный рынок появился здесь еще в незапамятные времена. Она тогда в школу ходила, а это лет 50 назад, а то и больше было! Это я к тому, что если место столько просуществовало, то никто его не тронет, — рассуждает Людмила.

Сдержав слово, мы приобрели у Людмилы четыре фужера, вазу и получили в подарок панаму.

Чтобы найти раритет, нужно постараться. Фото: Никита НЕСТЕРОВ

На счастье

Уже ближе к полудню блошиный рынок начинает постепенно пустеть. В это время многие продавцы заканчивают торговлю. При этом некоторые коммерсанты пытаются реализовать свой товар даже после окончания «рабочего дня». На остановке нам и другим пассажирам, ждавшим автобуса, предлагали за 50 рублей приобрести женские туфли на высоком каблуке. Такие уже давно вышли из моды, но винтажными стать пока не успели. Наверное, поэтому ими никто не заинтересовался.

Искать ценные экземпляры - то же самое, что иголку в стоге сена. Фото: Никита НЕСТЕРОВ

Увезти купленную у Людмилы посуду далеко не получилось. Пакет порвался, не выдержав тяжелую вазу. Пришлось собирать осколки в коробку из-под фужеров и нести ее до контейнера в ближайшем дворе. Ну ничего, как говорится, на счастье.