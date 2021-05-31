100 проблем и одно решение

Депутат Государственной думы VI и VII созывов, председатель партии «Родина» Алексей Журавлев. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В пресс-центре «Комсомольской правды в Санкт-Петербурге» состоялась рабочая встреча депутата Государственной думы VI и VII созывов, председателя партии «Родина» Алексея Журавлева с журналистами. Лейтмотивом встречи стала презентация нового масштабного проекта партии «Родина» - «100 город России». Основная его задача – посетить малые города нашей необъятной страны (те самые, которые, зачастую, выпадают не только из федеральной, но даже из региональной повестки), познакомиться с народом и узнать из первых уст, какие проблемы волнуют местных жителей.

«БРОШЕННЫЙ» ГОРОД

В рамках первого этапа «депутатская инспекция» охватила Северо-Запад – и в том числе регион-побратим Петербурга Ленинградскую область. Увиденное Алексея Журавлева и его коллег впечатлило – и по большей части отнюдь не в благостном смысле слова.

- Простой пример – город Мурино, - рассказал Алексей Журавлев в рамках пресс-конференции. – Город, который, между прочим, по данным одного аналитического сервиса вошел в список лучших для жизни в России. И не просто вошел – возглавил этот список! Мы приезжаем туда – и что мы видим? Каменные джунгли, в которых нет ничего. Даже полицейского участка нет. То есть, люди там живут просто брошенные. Ну, слушайте, это просто безумие. Даже дураку это ясно – но почему-то не ясно нашим чиновникам.

И Мурино, отметил депутат, только один из десятков подобных примеров. У каждого маленького города, прозябающего в тени областного или районного центра, своя боль.

- Были мы в Светогорске – это Выборгский район, - продолжает Журавлев. – Там стоит целлюлозно-бумажный комбинат. Постоянно химические выбросы, роза ветров разносит их далеко по городу. Там дышать невозможно! Мы начинаем выяснять и узнаем, что этот комбинат, оказывается, принадлежит американской компании, зарегистрированной в Мемфисе. И сразу вопрос – а куда местные власти смотрят? Люди ведь задыхаются, люди болеют! Получается, их тоже бросили?

- Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ВОЗДЕЙСТВИЕ «ИЗНУТРИ»

Все это – частные истории, которых за время «депутатской инспекции» накопилось более чем достаточно. Столкнулись депутаты и с общими проблемами: самой острой, в частности, оказалась проблема ЖКХ.

- Согласитесь, это дикость, когда в каком-нибудь поселке за коммуналку люди платят столько же, сколько в Москве или Петербурге, - заключил Алексей Журавлев. – Девять тысяч пенсия, восемь из них идет за ЖКХ. И почти по всей Ленобласти такое. Про новые микрорайоны я даже говорить не буду – там просто застройщик ставит свою котельную и свой собственный тариф, который может быть раза в три выше общегородского.

В планах у Алексея Журавлева – вывести каждую из проблем, услышанных за время поездки, на федеральный уровень. Или решить их сразу на месте. Яркий пример того, что такой подход работает – визит Алексея Журавлева в город Порохов Псковской области. В числе прочего местные жители пожаловались «депутатской инспекции» на то, что в Порохове не достать льготные путевки в детские лагеря. На следующий же день выделили полмиллиона рублей на финансирование этого направления.

- Я давно не верю в совпадения, но я верю, что в наших силах навести порядок. Мы прислушиваемся к жителям, а потому знаем, как это сделать, – отметил парламентарий.- Такие инспекции мы устраивали и раньше – практически каждый год выбирались из кабинетов и ехали работать на местах. Просто в этом году мы впервые придали этому такой масштаб. Конечно, одной только Ленинградской областью мы не ограничимся, у нас главная задача – провести туда своих людей, чтобы мы могли влиять на ситуацию изнутри. Что касается проекта, то сейчас мы посетили северо-запад, в скором времени отправимся дальше – в частности, в регионы Центрального федерального округа, Сибири и Дальнего востока. Цель – охватить всю Россию.

ФИНАНСОВОЕ НЕРАВЕНСТВО

Также гостем пресс-конференции стал председатель отделения партии «Родина» по Ленинградской области Валерий Шинкаренко. В своем выступлении он особо отметил, что региональное отделение активно работает над решением накопившихся проблем.

Председатель отделения партии «Родина» по Ленинградской области Валерий Шинкаренко.

- Направлений деятельности очень много – от застопорившейся мусорной реформы до транспортной доступности, нехватки социальной инфраструктуры и защиты рынка труда от неквалифицированной рабочей силы, - рассказал Валерий Шикаренко. – На данный момент одной из главных тем на повестке дня является интеграция города и региона. Почти половина экономически активного населения Ленинградской области работает в Санкт-Петербурге – и, соответственно, там же платит налоги. Получается неравноценная ситуация, при которой области, по сути, не достается никакой финансовой поддержки. Наша основная мысль – Петербург и Ленобласть должны либо объединиться под контролем одного губернатора, либо каким-то образом провести интеграцию бюджетов. Мы продвигаем эту повестку начиная с 2017 года и прикладываем максимум усилий для ее реализации.

Также Валерий Шикаренко объявил о намерении выдвинуть в региональное Законодательное собрание Ленинградской области кандидатов от Родины.