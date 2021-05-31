Санкт-Петербург
Еще
Радио
Санкт-Петербург
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество31 мая 2021 17:10

100 проблем и одно решение

Председатель партии «Родина» Алексей Журавлев рассказал об итогах рабочей поездки по Северо-Западным регионам России
Евгений МЕДВЕДЕВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Депутат Государственной думы VI и VII созывов, председатель партии «Родина» Алексей Журавлев.

Депутат Государственной думы VI и VII созывов, председатель партии «Родина» Алексей Журавлев.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В пресс-центре «Комсомольской правды в Санкт-Петербурге» состоялась рабочая встреча депутата Государственной думы VI и VII созывов, председателя партии «Родина» Алексея Журавлева с журналистами. Лейтмотивом встречи стала презентация нового масштабного проекта партии «Родина» - «100 город России». Основная его задача – посетить малые города нашей необъятной страны (те самые, которые, зачастую, выпадают не только из федеральной, но даже из региональной повестки), познакомиться с народом и узнать из первых уст, какие проблемы волнуют местных жителей.

«БРОШЕННЫЙ» ГОРОД

В рамках первого этапа «депутатская инспекция» охватила Северо-Запад – и в том числе регион-побратим Петербурга Ленинградскую область. Увиденное Алексея Журавлева и его коллег впечатлило – и по большей части отнюдь не в благостном смысле слова.

- Простой пример – город Мурино, - рассказал Алексей Журавлев в рамках пресс-конференции. – Город, который, между прочим, по данным одного аналитического сервиса вошел в список лучших для жизни в России. И не просто вошел – возглавил этот список! Мы приезжаем туда – и что мы видим? Каменные джунгли, в которых нет ничего. Даже полицейского участка нет. То есть, люди там живут просто брошенные. Ну, слушайте, это просто безумие. Даже дураку это ясно – но почему-то не ясно нашим чиновникам.

И Мурино, отметил депутат, только один из десятков подобных примеров. У каждого маленького города, прозябающего в тени областного или районного центра, своя боль.

- Были мы в Светогорске – это Выборгский район, - продолжает Журавлев. – Там стоит целлюлозно-бумажный комбинат. Постоянно химические выбросы, роза ветров разносит их далеко по городу. Там дышать невозможно! Мы начинаем выяснять и узнаем, что этот комбинат, оказывается, принадлежит американской компании, зарегистрированной в Мемфисе. И сразу вопрос – а куда местные власти смотрят? Люди ведь задыхаются, люди болеют! Получается, их тоже бросили?

-

-

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ВОЗДЕЙСТВИЕ «ИЗНУТРИ»

Все это – частные истории, которых за время «депутатской инспекции» накопилось более чем достаточно. Столкнулись депутаты и с общими проблемами: самой острой, в частности, оказалась проблема ЖКХ.

- Согласитесь, это дикость, когда в каком-нибудь поселке за коммуналку люди платят столько же, сколько в Москве или Петербурге, - заключил Алексей Журавлев. – Девять тысяч пенсия, восемь из них идет за ЖКХ. И почти по всей Ленобласти такое. Про новые микрорайоны я даже говорить не буду – там просто застройщик ставит свою котельную и свой собственный тариф, который может быть раза в три выше общегородского.

В планах у Алексея Журавлева – вывести каждую из проблем, услышанных за время поездки, на федеральный уровень. Или решить их сразу на месте. Яркий пример того, что такой подход работает – визит Алексея Журавлева в город Порохов Псковской области. В числе прочего местные жители пожаловались «депутатской инспекции» на то, что в Порохове не достать льготные путевки в детские лагеря. На следующий же день выделили полмиллиона рублей на финансирование этого направления.

- Я давно не верю в совпадения, но я верю, что в наших силах навести порядок. Мы прислушиваемся к жителям, а потому знаем, как это сделать, – отметил парламентарий.- Такие инспекции мы устраивали и раньше – практически каждый год выбирались из кабинетов и ехали работать на местах. Просто в этом году мы впервые придали этому такой масштаб. Конечно, одной только Ленинградской областью мы не ограничимся, у нас главная задача – провести туда своих людей, чтобы мы могли влиять на ситуацию изнутри. Что касается проекта, то сейчас мы посетили северо-запад, в скором времени отправимся дальше – в частности, в регионы Центрального федерального округа, Сибири и Дальнего востока. Цель – охватить всю Россию.

ФИНАНСОВОЕ НЕРАВЕНСТВО

Также гостем пресс-конференции стал председатель отделения партии «Родина» по Ленинградской области Валерий Шинкаренко. В своем выступлении он особо отметил, что региональное отделение активно работает над решением накопившихся проблем.

Председатель отделения партии «Родина» по Ленинградской области Валерий Шинкаренко.

Председатель отделения партии «Родина» по Ленинградской области Валерий Шинкаренко.

- Направлений деятельности очень много – от застопорившейся мусорной реформы до транспортной доступности, нехватки социальной инфраструктуры и защиты рынка труда от неквалифицированной рабочей силы, - рассказал Валерий Шикаренко. – На данный момент одной из главных тем на повестке дня является интеграция города и региона. Почти половина экономически активного населения Ленинградской области работает в Санкт-Петербурге – и, соответственно, там же платит налоги. Получается неравноценная ситуация, при которой области, по сути, не достается никакой финансовой поддержки. Наша основная мысль – Петербург и Ленобласть должны либо объединиться под контролем одного губернатора, либо каким-то образом провести интеграцию бюджетов. Мы продвигаем эту повестку начиная с 2017 года и прикладываем максимум усилий для ее реализации.

Также Валерий Шикаренко объявил о намерении выдвинуть в региональное Законодательное собрание Ленинградской области кандидатов от Родины.

Интересное