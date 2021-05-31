Суд Петербурга оштрафовал блогера Академика на 650 тысяч рублей за незаконную рубку леса в Карелии

Петербургский суд оштрафовал автоблогера Академика за вырубку леса в Лахденпохье.

В Санкт-Петербурге суд оштрафовал на 650 тысяч рублей известного российского автоблогера Академика за вырубку леса в городе Лахденпохья, расположенного в Карелии. Весь сыр-бор в том, что Константин Заруцкий попытался прогнать бобров с территории возле озера, где ему принадлежит небольшой кусочек земли. Академик год назад навестил свой заброшенный домик и пришел в ужас с того, что его подтопило вместе с теплицей. Оказалось, что там начали орудовать бобры, которые «выкашивали» деревья и строили кучу плотин. В итоге уровень воды взлетел вверх.

Бобры "выкосили" множество деревьев у озера. Фото: YouTube-канал "AcademeG DailyStream"

Заруцкий решил напомнить бобрам, кто в дом хозяин и уже на чужой, охраняемой, территории нашел места активности животных и разрушил их стены, дабы вернуть лесу привычную картину. Со штрафом он согласен, о чем сказал на своем YouTube-канале.

- Мне осталось все это просто оплатить. Все мои добрые порывы про то, что я могу сам восстановить то, что обрубил, показать это на «Ютубе», популяризировать любовь к природе… Господи, да всем плевать! Им нужно просто снять деньги и успокоиться, - сетовал автоблогер у себя на канале.

Бобры решили расширить озеро и подтопили дом автоблогера. Фото: YouTube-канал "AcademeG DailyStream"

Лахденпохское центральное лесничество провело проверку и установило, что на месте вырубили сухостойную древесину в объеме 5,06 кубометра, а также самовольно создали водохранилище на площади 131,1 «квадратов».

- Из собранных материалов следует, что ответчик причинил своими действиями вред лесному хозяйству в размере 648 442 рубля. Ответчику направили письма о добровольном оплате вреда, но претензии остались без ответа. В судебное заседание Заруцкий не явился, - передает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

После "чистки" плотин вода ушла из "хуторка". Фото: YouTube-канал "AcademeG DailyStream"

Академик планирует восстановить свой «хуторок» и сделать в нем нормальный газон, зону культурного досуга, провезти электричество и интернет. Примечательно, что место стало уже культовым для подписчиков автоблогера. В его заброшенном домике уже не раз гостили заядлые фанаты.