Прохожий с собачкой по-отцовски надавал подзатыльников водителю, устроившему ДТП с «перевертышем» в Петербурге

ДТП с "перевертышем" произошло в центре Петербурга. Фото: кадр с камер видеонаблюдения / vk.com/spb_today

Петербуржец, гулявший погожим утром со своей собачкой, стал самым обсуждаемым участником ДТП, произошедшим 1 июня в самом центре города. Мужчина по-отцовски надавал подзатыльников водителю белого Kia Rio, влетевшего в темный кроссовер на перекрестке. В результате столкновения вторая машина кувырнулась на крышу.

- 1 июня около 8:36, пересечение 5-Красноармейской улицы и улицы Егорова. Произошло столкновение Kia Rio и Kia Sportage, - сообщает паблик «Дорожный инспектор» со ссылкой на отдел ГИБДД по Центральному району Петербурга.

По предварительным данным, никто не пострадал, водители сами выбрались из машин. В этот момент и произошло самое интересное - прохожий начал «раздавать лещей» одному из участников ДТП. Как ни странно, его поступок пользователи соцсетей полностью одобрили.

- И сразу стал выхватывать от мужика с собакой, и правильно. Хороший русский подзатыльник. Грозный смотритель с собачкой, - пишут петербуржцы в комментариях, отмечая, что Kia Rio должен был уступить дорогу по знакам.

Водитель белой машины, как был признавая вину, даже не пытался отвечать на рукоприкладство.

Третьей пострадавшей машиной стал фургон, в который отлетел перевернувшийся кроссовер: «характерная черта в центре города - водители, припарковавшие не по правилам свои автомобили, также получают от участников ДТП. стоял бы правильно, не долетело бы до него».